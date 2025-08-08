Pumas vs Necaxa chocan en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Necaxa es uno de dos partidos programados el domingo 10 de agosto, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.
Pumas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs Necaxa es que los felinos ganarán 2-1 en la Jornada 4 de la Liga MX, para mejorar su posición en el Apertura 2025.
Pumas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Keylor Navas se presentará en CU como parte de esta posible alineación de Pumas ante Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Rubén Duarte
- José Caicedo
- Adalberto Carrasquilla
- Rodrigo López
- Pedro Vite
- Jorge Ruvalcaba
- Guillermo Martínez
Necaxa, de Fernando Gago, enfrentará a Pumas con esta posible alineación.
- Ezequiel Unsain
- Tomás Jacob
- Alexis Peña
- Emilio Martínez
- Diego de Buen
- Kevin Rosero
- José Rodríguez
- Agustín Palavecino
- Raúl Sánchez
- Tomás Badaloni
- Diber Cambindo
Pumas vs Necaxa: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Pumas vs Necaxa juegan el domingo 10 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2025,. a las 18 horas, tiempo del centro de México.
Las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 5 transmitirán el partido Pumas vs Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Partido: Pumas vs Necaxa
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5
¿Cómo llegan Pumas y Necaxa a la Jornada 4 de la Liga MX?
A la Jornada 4 de la Liga MX, Pumas llega con 3 puntos en el lugar 15 de la tabla general del Apertura 2025.
En la Jornada 3 de la Liga MX, Pumas venció 2-0 a Querétaro, y está obligado a sumar los tres puntos contra Necaxa.
Necaxa empató 1-1 con América en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.
Con 4 puntos, Necaxa se ubica en el séptimo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de Pumas.