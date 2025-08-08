Pumas vs Necaxa chocan en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Necaxa es uno de dos partidos programados el domingo 10 de agosto, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.

Pumas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs Necaxa es que los felinos ganarán 2-1 en la Jornada 4 de la Liga MX, para mejorar su posición en el Apertura 2025.

Pumas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Keylor Navas se presentará en CU como parte de esta posible alineación de Pumas ante Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Ángel Azuaje Rubén Duarte José Caicedo Adalberto Carrasquilla Rodrigo López Pedro Vite Jorge Ruvalcaba Guillermo Martínez

Necaxa, de Fernando Gago, enfrentará a Pumas con esta posible alineación.

Ezequiel Unsain Tomás Jacob Alexis Peña Emilio Martínez Diego de Buen Kevin Rosero José Rodríguez Agustín Palavecino Raúl Sánchez Tomás Badaloni Diber Cambindo

Pumas vs Necaxa: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pumas vs Necaxa juegan el domingo 10 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2025,. a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 5 transmitirán el partido Pumas vs Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Necaxa

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llegan Pumas y Necaxa a la Jornada 4 de la Liga MX?

A la Jornada 4 de la Liga MX, Pumas llega con 3 puntos en el lugar 15 de la tabla general del Apertura 2025.

En la Jornada 3 de la Liga MX, Pumas venció 2-0 a Querétaro, y está obligado a sumar los tres puntos contra Necaxa.

Necaxa empató 1-1 con América en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.

Con 4 puntos, Necaxa se ubica en el séptimo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de Pumas.