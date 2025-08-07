La Liga MX enfrenta a Pumas vs Necaxa en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos día, hora y canal para ver a los felinos.

Pumas vs Necaxa es un partido de la Jornada 4 de la Liga MX, en el que los auriazules buscan mejorar su posición en la tabla general.

Pumas vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pumas vs Necaxa juegan el domingo 10 de agosto en la reanudación de la Liga MX, en la Jornada 4 del Apertura 2025.

Pumas vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pumas vs Necaxa se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 5 transmitirán el partido Pumas vs Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Necaxa

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llega Pumas al partido vs Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX?

Pumas no pudo calificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2025, así que tiene que enfocarse de nuevo en la Liga MX, en la que se medirá con Necaxa en la Jornada 4.

A la Jornada 4 de la Liga MX, Pumas llega con 3 puntos en el lugar 15 de la tabla general del Apertura 2025.

En la Jornada 3 de la Liga MX, Pumas venció 2-0 a Querétaro, y está obligado a sumar los tres puntos contra Necaxa.

¿Cómo va Necaxa en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Necaxa empató 1-1 con América en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.

Con 4 puntos, Necaxa se ubica en el séptimo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de Pumas.