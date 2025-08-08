Santos vs Chivas se miden el domingo 10 de agosto en la Jornada 4 de la Liga MX.

Chivas busca ganar su segundo partido en la Liga MX, en busca de una mejor posición en la tabla general del Apertura 2025.

Santos vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A las 20:05 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Santos vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Las plataformas ViX y TUDN, además del Canal 5, serán la señales en las que se podrá ver el partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Santos vs Chivas

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

¿Cómo llega Santos a la Jornada 4 de la Liga MX vs Chivas?

Santos perdió 0-1 con Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2025 de la Liga MX, con que perdió la fuerza con la que había iniciado el torneo.

En la Jornada 1, Santos goleó 3-0 a Pumas, pero ya en la Jornada 2 de la Liga MX perdió el invicto con Toluca.

Con 3 puntos en su cuenta, Santos ocupa el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas suma 3 puntos en el lugar 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque tiene un partido pendiente, el de la Jornada 1 contra Tigres.

En la Jornada 2 de la Liga MX, Chivas cayó 0-1 con León de James Rodríguez, pero una semana después encontró su primer triunfo.

Con marcador de 4-3, Chivas venció al Atlético de San Luis para apoderarse de sus primeros tres puntos en el Apertura 2025.

Sin embargo, Chivas llega presionado al partido contra Santos, debido al fracaso que tuvo en la Leagues Cup 2025.