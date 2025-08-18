Este domingo 17 de agosto el AC Milan enfrentó la primera ronda de la Copa de Italia, donde Santiago Giménez recibió la oportunidad de su DT al mandarlo de cambio en el primer tiempo.

Santiago Giménez encara su segunda temporada con el AC Milán aunque ésta será la primera que le tocará ser parte del equipo desde el arranque ya que llegó en el mercado de pases de invierno.

El partido ante Bari significó el primer partido de la temporada para el cuadro rossonero, espacio en el que el equipo aprovechó para presentar a sus nuevos jugadores ante su afición.

La brillante asistencia de Santiago Giménez a Christian Pulisic que encaminó victoria del AC Milan

Santiago Giménez sigue respondiendo a la confianza del DT del AC Milan ya que la competencia para esta nueva temporada será fuerte por lo que el mexicano no debe bajar ritmo y desaprovechar las que tenga.

Este domingo en la Copa de Italia, Giménez se lució con una asistencia a Christian Pulisic, anotación que significó el 2-0 definitivo en el partido en San Siro.

Fue al minuto 48 cuando el mexicano desde el sector de la izquierda no dudó en mandar un pase a Christian Pulisic mismo que el estadounidense recibió de espaldas, dio un giro y mandó a guardar el balón al fondo de las redes.

🚨🇲🇽 ASISTENCIA DE SANTIAGO GIMENEZ EN EL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA! 🔥🇮🇹



pic.twitter.com/JCN1WfvZna — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2025

¿Cómo quedó el partido de AC Milan vs Bari por la primera ronda de la Copa de Italia?

Ante un San Siro abarrotado para el partido de presentación de los refuerzos, el AC Milán de Santiago Giménez venció 2-0 al Bari en la primera ronda de la Copa de Italia.

Bari tuvo un inicio valiente, ya que desde el arranque del partido intentó acercarse al área rossonero cuando Gabriele Moncini tuvo un remate al arco, pero su balón se fue muy desviado, siendo la única acción del equipo de la Serie B.

Al final el AC Milan se impuso en casa y ante su gente gracias a los goles de Rafa Leao y Christian Pulisic, resultado que sirve de impulso para el equipo de cara a su debut en la temporada 2025-26 de la Serie A.