El partido entre América y Pachuca correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se jugará a puerta cerrada en el Estadio Azul, ubicado en la colonia Nápoles de la CDMX, debido a una polémica intervención del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

Fuentes cercanas al club América revelaron que el alcalde Luis Mendoza ha solicitado palcos y accesos VIP a cambio de permitir que el encuentro se lleve a cabo el sábado 30 de agosto en el Estadio Azul.

Ante esta situación, la directiva del América se ha negado rotundamente a cumplir con dichas exigencias, por considerarlas inapropiadas.

América vs Pachuca de la Jornada 7 se jugará en el Estadio Azul a puerta cerrada

La alcaldía Benito Juárez informó oficialmente que el partido América vs Pachuca de la Jornada 7 deberá jugarse a puerta cerrada.

Esto se debe a que “personal de seguridad del Club América se extralimitó al cerrar la calle de Indiana”, afectando a residentes, incluido un caso donde se impidió el paso a una vecina que requería atención médica.

Ante la situación, personal policiaco intervino para liberar la vialidad conforme al “Operativo Ladrillera”, que regula cierres y aperturas de calles según el aforo del estadio.

La alcaldía Benito Juárez señaló que “hasta que el América demuestre que su personal de seguridad está debidamente capacitado y acreditado”, no se podrán realizar eventos a puerta abierta.

Comunicado Alcaldía Benito Juárez: América vs. Pachuca se jugará a puerta cerrada (Especial)

Luis Mendoza presiona a la Federación y al América por caprichos en el Estadio Azul

Luis Mendoza ha presionado directamente a la Federación Mexicana de Futbol, buscando frenar el uso del Estadio Azul, también conocido como Estadio Ciudad de los Deportes, bajo el argumento de supuestas quejas vecinales por la realización de eventos masivos en la zona.

No obstante, diversas fuentes señalan que estas quejas no han sido documentadas formalmente y que la intención real del edil sería condicionar el partido por motivos políticos o personales.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni la Federación han emitido una postura oficial, pero el Club América mantiene firme su negativa ante lo que consideran un intento de chantaje.

Este conflicto podría escalar en las próximas horas si no se define la sede del partido América vs Pachuca, uno de los encuentros más atractivos de la jornada, y cuyo cambio de sede afectaría tanto a los aficionados como a la logística del torneo.