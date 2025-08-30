El inicio de temporada en la Serie A ha estado cargado de rumores en torno a Santiago Giménez, quien busca consolidarse en AC Milan, pero también ha sido puesto en la órbita de AS Roma, por lo que en estos momentos su futuro es incierto y ahora, por si fuera poco, tiene un añadido de presión dado que el cuadro rossonero ha hecho la contratación de un nuevo centro delantero.

En medio de la ola de rumores sobre la continuidad de Santiago Giménez en AC Milan, el francés Cristopher Nkunku se convirtió en nuevo centro delantero del equipo italiano que busca fortalecer su plantilla para esta temporada de la Serie A, por lo que ahora el Bebote jugará con una presión extra por la fuerte competencia interna que ha llegado para él.

Cerca de 37 millones de euros fue lo que AC Milan pagó por la ficha de Cristopher Nkunku a Chelsea y a su vez, le dio un contrato que expira hasta el año 2030, por lo que tienen muchas esperanzas depositadas en este atacante para potenciar una ofensiva que ha padecido para tener una cosecha de goles considerable.

La afición de AC Milan mete presión por la salida de Santiago Giménez

Sin muchas luces, AC Milan obtuvo su primera victoria de la temporada en la Serie A al derrotar a Lecce por marcador de 0-2; sin embargo, la actuación del equipo no dejó satisfechos a los aficionados de Il Diavolo y uno de los más criticados fue Santiago Giménez, quien ahora tiene encima la presión de los hinchas que piden su salida.

Y es que antes de terminar el primer tiempo, Santiago Giménez tuvo un mano a mano frente al portero rival que hubiese significado romper el cero previo al descanso, pero Bebote no supo aprovechar, cruzó de más su disparo y este se fue por un costado. A partir de eso, la afición de AC Milan metió presión por la salida del delantero mexicano.

“Santiago Giménez es un insulto a la categoría de atacante”, “¿Cómo puede un delantero cometer un error desde ahí?, “los pies de Giménez están montados al revés”, fueron apenas algunos de los comentarios de aficionados en referencia a la falla de Santiago Giménez en la visita a Lecce, por lo que da la impresión de que muchos ya no lo quieren en el equipo.

El cambio que AC Milan buscará con AS Roma e involucra a Santiago Giménez

Diferentes versiones han apuntado a que en AC Milan buscan ejecutar un intercambio con AS Roma a fin de mandar a Santiago Giménez con La Loba y ellos contar con los servicios del delantero ucraniano Dovbyk, quien se considera incompatible con el estilo de juego del técnico Gian Piero Gasperini.

Al ser consultado por la situación, el director deportivo de AC Milan, Igli Tare, se refirió a la posibilidad de un trueque con AS Roma en el que ellos les cedan a Santiago Giménez para recibir a Dovbyk y reveló que es una posibilidad latente en estos momentos.

“En términos numéricos, tal como estamos ahora, creo que sí. Pero también estamos considerando una alternativa: un intercambio con Giménez. Si será posible, lo sabremos después del partido. ¿Quedarnos con ambos? Eso no será posible. Con solo un partido a la semana, necesitamos un buen equilibrio en la plantilla. Solo en caso de intercambio, si no, nos quedaremos como estamos”, dijo Igli Tare, por lo que, si la AS Roma acepta la operación, se quedarán con Santiago Giménez.