En el partido entre Chivas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025, el árbitro Víctor Alfonso Cáceres anuló un gol a Gabriel ‘Toro’ Fernández debido a una supuesta falta sobre Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda.

A pesar de que en un principio el silbante había dado por bueno el gol, los jugadores de Chivas comenzaron a reclamar una falta del delantero de Cruz Azul sobre el defensa al momento en el que estaban midiendo el balón.

Debido a que el VAR llamó a Víctor Alfonso Cáceres a que revisara la jugada, terminó por invalidar el gol del Toro Fernández por una falta sobre el Tiba Sepúlveda, pero la decisión ha sido criticada en redes sociales.

Revientan a Víctor Alfonso Cáceres por anular gol a Cruz Azul contra Chivas

Luego de que Víctor Alfonso Cáceres anuló el gol del Toro Fernández en el Cruz Azul vs Chivas por una supuesta falta sobre el Tiba Sepúlveda, le llovieron críticas al árbitro en redes sociales.

Periodistas y exárbitros aseguran que el silbante se equivocó al marcar falta del delantero de Cruz Azul sobre el defensa de Chivas, pues aseguran que fue un contacto circunstancial que no ameritaba marcar falta.

Era GOL del @CruzAzul el defensor de las @Chivas se tropieza con los pies del Toro Fernandez que está viendo siempre el balón para recepcionarlo, es una acción accidental. MAL ANULADO. #VAR y #arbitro desafinados pic.twitter.com/I1UvnDJVXx — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 31, 2025

El Toro Fernández le sopla al Tiba Sepúlveda y lo manda a comer pasto.

¿CÓMO ESE CONTACTO NATURAL VA A SER FALTA PARA ANULARLE GOL A CRUZ AZUL? pic.twitter.com/qeev8LIczk — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) August 31, 2025

Además, después Víctor Alfonso Cáceres había marcado un penal por una falta de Charly Rodríguez sobre Efraín Álvarez, pero el VAR lo llamó y terminó echando para atrás la marcación debido a que el jugador del Rebaño fue el que provocó el contacto.

Ángel Sepúlveda se retiró lesionado del Chivas vs Cruz Azul; temen que tenga un desgarre muscular

A pesar de que el Toro Fernández no inició como titular el encuentro entre Chivas y Cruz Azul, ingresó desde el primer tiempo debido a que Ángel Sepúlveda pidió su cambio tras tirarse al pasto en un ataque de su equipo.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial sobre la lesión que sufrió Ángel Sepúlveda, reporta Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN, que podría tratarse de un desgarre muscular.

ÁNGEL SEPÚLVEDA:



Los primeros informes indican que se trata de un desgarre muscular.



Harán estudios para saber el grado y cuántas semanas estará fuera. @TUDNMEX pic.twitter.com/KGKKdxVrZT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 31, 2025

Sin embargo, habrá que esperar a que la Máquina reporte oficialmente cual es la lesión del delantero mexicano para saber con exactitud qué le pasó y cuánto tiempo estaría fuera de las canchas.