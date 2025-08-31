La remodelación del Estadio Azteca y los problemas con la administración del Estadio Ciudad de los Deportes orillaron a Cruz Azul a jugar sus partidos como local en CU y ya sabemos cuál es el plan de la directiva respecto al siguiente torneo.

Cruz Azul ha disputado sus juegos como local en el Estadio Olímpico Universitario desde el Clausura 2025, pero el vínculo finalizará este año y las dudas sobre qué seguirá para la Máquina persisten entre los aficionados.

Aunque se ha hablado mucho de un nuevo estadio, lo cierto es que no hay nada concreto y Cruz Azul se mantiene de casa en casa, sin tener una propia.

En 2026 el Estadio Azteca reabrirá sus puertas, pero las posibilidades de que Cruz Azul juegue ahí son remotas, pues la reapertura será a meses del arranque de la Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde jugará Cruz Azul como local para el Apertura 2026?

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Adrián Esparza Ortiz. en el podcast de la Máquina, el plan de Cruz Azul es mantenerse en CU en el 2026.

La fuente mencionada indicó que Cruz Azul tiene contrato por lo que resta del año en CU y el plan para el 2026 “es mantenerse en el Olímpico Universitario por lo menos los tres primeros meses”

“En marzo regresará el Estadio Azteca, pero hay que ver en qué condiciones regresan”, explicó Esparza.

En este contexto, la esperanza de ver a Cruz Azul en su propio estadio cada vez luce más lejana.

¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX?

Como sucedió en el torneo pasado, el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX no se disputará en CU sino en el Estadio Cuauhtémoc, debido a que los universitarios se niegan a ser visitantes en casa.

El Cruz Azul vs Pumas se jugará en el marco de la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.