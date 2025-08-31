Luego de solamente unos meses en el AC Milan, habría llegado a su fin la etapa de Santiago Giménez en el equipo, pues el delantero mexicano de 24 años de edad estaría muy cerca de irse a otro equipo de la Serie A.

A pesar de que apenas en el mercado invernal el AC Milan pagó alrededor de 32 millones de euros al Feyenoord por el fichaje de Santiago Giménez, el club busca intercambiarlo por otro atacante.

Sin embargo, el Bebote se mantendría compitiendo en el futbol de élite e incluso hay quienes dicen que le conviene salir del cuadro rossonero, pues su próximo equipo sería la AS Roma dirigida por Gian Piero Gasperini.

Aseguran que Santiago Giménez podría salir del AC Milan para irse a la AS Roma

Desde hace varias semanas, trascendió el rumor de que el AC Milan y la AS Roma estaban negociando el posible intercambio de Santiago Giménez por Artem Dovbyk, delantero ucraniano de 28 años de edad.

A pesar de que Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, expresó su confianza públicamente en Santiago Giménez y de que incluso su representante aseguró que no saldría del equipo, esto podría cambiar.

Santiago Giménez en el AC Milan. (Luca Bruno / AP)

Y es que, de acuerdo a información compartida por el periodista Fabrizio Romano, Santi ya habría aceptado el intercambio entre La Loba e Il Diavolo, por lo que su etapa en el conjunto rossonero podría haber llegado a su fin.

Los números de Santiago Giménez en el AC Milan

En caso de que se concrete su salida a la AS Roma, la etapa de Santiago Giménez en el AC Milan habría llegado a su fin luego de solamente 8 meses en el equipo al que llegó como fichaje bomba.

En ese periodo de tiempo, Santiago Giménez disputó un total de 22 partidos con la playera del AC Milan, en los cuales marcó 6 tantos y además dio 4 asistencias, por lo que en total participó en 10 goles.

De acuerdo a información de Transfermarkt, tanto Santi Giménez como Artem Dovbyk tienen un valor de 30 millones de euros, aunque el mexicano tiene apenas 24 años de edad y el ucraniano tiene 28.