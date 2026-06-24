Bosnia venció 3-1 a Catar para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, torneo en el que terminó en tercer lugar del Grupo B.

Marcador: Bosnia 3-1 Catar

En el otro partido del Grupo B del Mundial 2026, Suiza y Canadá definieron al líder del sector.

Bosnia vs Catar: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026

El partido Bosnia vs Catar fue disputado por dos selecciones que llegaron con objetivos distintos a la Jornada 3 del Mundial 2026.

Bosnia quería clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, mientras que Catar terminar de manera decorosa el torneo, aunque aún podía clasificar.

Así fueron los goles del partido Bosnia vs Catar:

Minuto 29: Gol de Kerim Alajbegović (Bosnia)

Minuto 34: Autogol de Sultan Al-Brake (Catar)

(Catar) Minuto 42: Gol de Hassan Al-Haidos (Catar)

Minuto: 80: Gol de Ermin Mahmic (Bosnia)

¿Cómo quedó el Grupo B del Mundial 2026?

Tras los partidos de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026, Suiza vs Canadá y Bosnia vs Catar, así quedaron las posiciones.

Así va el Grupo B:

Suiza | 7 puntos Canadá | 4 puntos Bosnia | 4 puntos Catar | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Bosnia y Catar en el Mundial 2026?

Bosnia espera rival en la siguiente fase del Mundial 2026, luego de terminar como uno de los mejores terceros lugares del torneo venciendo a Catar.

Catar ya no jugará en el Mundial 2026, al sumar un punto y quedar eliminado en la fase de grupos.

Suiza y Canadá también clasificaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo B del Mundial 2026.