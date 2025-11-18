El Mundial 2026 va sumando sus invitados en cada jornada eliminatoria alrededor del mundo; aquí te contamos uno a uno los clasificados al torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

Este martes 31 de marzo con seis finales del repechaje mundialista que se juega en México y diversos países de Europa.

El Mundial 2026 será el primero que se jugará con 48 selecciones, y en la Fecha FIFA de noviembre se sumaron muchos equipos a la lista de clasificados; ya son 42 países los que tienen seguro su boleto.

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Mundial 2026: ¿Qué selecciones ya tienen su boleto para la máxima justa del futbol?

En la fecha FIFA de noviembre, nuevas selecciones se unieron a los coanfitriones de Estados Unidos, Canadá y México como participantes para el Mundial 2026, y ya son 39 los clasificados para la nueva justa mundialista.

Estas son las selecciones clasificadas hasta el momento:

México (anfitrión) Estados Unidos (anfitrión) Canadá (anfitrión) Australia Irán Japón Jordania República de Corea Catar Arabia Saudí Uzbekistán Argelia Cabo Verde Costa de Marfil Egipto Ghana Marruecos Senegal Sudáfrica Túnez Curazao Haití Panamá Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Nueva Zelanda Austria Bélgica Croacia Inglaterra Francia Alemania Países Bajos Noruega Portugal Escocia España Suiza

Repechaje para el Mundial 2026 con 6 boletos en juego

El Mundial 2026 completará los 48 cupos disponibles este martes 31 de marzo con seis finales del repechaje mundialista que se juega en México y diversos países de Europa.

6 boletos en juego.

6 finales, cuatro en Europa y dos en México.

Estas son las finales del repechaje para el Mundial 2026:

Bosnia y Herzegovina vs. Italia Suecia vs Polonia Kosovo vs Turquía Chequia vs Dinamarca Irak vs Bolivia Congo vs Jamaica

Mundial 2026: Europa lanza todo su arsenal con España a la cabeza

Europa apuntó a cinco selecciones más en el Mundial 2026, cita para la que España confirmó su lugar.

Suiza, Escocia, Austria y Bélgica también sellaron su pase al Mundial 2026, cuyos cupos cada vez son menos y se decidirán por la vía del repechaje.

¡España se clasifica a la #CopaMundialFIFA y mantiene su presencia perfecta desde 1978!#Somos26 pic.twitter.com/n67yWp6l66 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2025

Mundial 2026: Irak obtiene su boleto al repechaje

En un partido que mantuvo drama hasta el último minuto, Irak logró vencer a Emiratos Árabes Unidos y se meten de lleno al repechaje del Mundial 2026.

El momento decisivo llegó en el tiempo agregado, cuando el árbitro central fue llamado por el VAR para revisar una mano dentro del área, para después señalar penal.

🏆🇮🇶 La emoción y la alegría de los jugadores de Irak y su gente!! Clasificaron al repechaje y tienen la oportunidad de volver a un Mundial tras 40 años!



QUÉ COSA HERMOSA EL FÚTBOL LA PUTA MADRE!https://t.co/sIDMWzBPGE — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 18, 2025

Mundial 2026: Alemania y Países Bajos obtienen su boleto

Alemania y Países Bajos, dos selecciones habituales en los mundiales, se clasificaron el lunes 17 de noviembre en las eliminatorias europeas, al Mundial 2026.

Los alemanes amarraron su clasificación con una goleada de 6-0 sobre Eslovaquia, y el campeón del mundo en cuatro ocasiones mantuvo su récord de siempre clasificar a la justa futbolística.

Los Países Bajos también ganaron su grupo para llegar al Mundial 2026. Una victoria de 4-0 sobre Lituania permitió a los holandeses clasificarse con un récord invicto.

Mundial 2026: Portugal y Cristiano Ronaldo obtienen su boleto

Portugal aseguró su lugar en el Mundial 2026 tras una victoria contundente frente a Armenia. El marcador final de 9-1 refleja la superioridad del equipo luso durante el encuentro, consolidando su presencia en la próxima Copa del Mundo.

El partido tuvo un detalle particular: Cristiano Ronaldo no estuvo presente en la cancha debido a una sanción. Aun así, el equipo mostró lo para confirmar su clasificación sin depender de su estrella.

Mundial 2026: Croacia asegura otra clasificación y logra el boleto número 30 para la justa

Croacia venció el viernes 14 de noviembre a Islas Feroe para conseguir el boleto número 30 al Mundial 2026.

Con 19 puntos, Croacia aseguró el primer lugar en el Grupo L, mismo que nadie podrá arrebatarle en la última jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Junto a Croacia, Alemania se perfila para sumarse al Mundial 2026, aunque tendrá que amarrar su lugar contra Eslovaquia en la última jornada.

Mundial 2026: Francia consigue su boleto a la máxima justa del futbol

El equipo que sí ya consiguió su pase al Mundial 2026 es Francia, que goleó 4-0 a Ucrania para amarrar el liderato de su grupo.

Cabe mencionar que Francia ha llegado a la final en 2018 últimos dos Mundiales, siendo campeón en Rusia 2918 y subcampeón en Qatar 2022.

Mundial 2026: Noruega está virtualmente clasificada

Luego de 28 años de espera, Noruega está muy cerca de regresar al Mundial 2026; gracias al impulso de Haaland, quien marcó doblete en el contundente triunfo sobre Estonia.

Aún no se puede dar como oficial la clasificación de Noruega, pues Italia aún tiene posibilidades matemáticas, pero para arrebatarle el boleto a los noruegos debe golear en sus siguientes dos partidos.

En la última jornada se medirán Noruega vs Portugal.

Mundial 2026: Inglaterra se convierte en la primera selección europea en clasificar

Este martes 14 de octubre, la UEFA vio a su primera selección clasificada al Mundial 2026: Inglaterra goleó 5-0 a Letonia manteniendo así el paso perfecto en las Eliminatorias.

Los Tres Leones se mantienen lideres del Grupo K con 18 unidades, es decir 7 más que Albania y con sólo seis por disputarse.

Mundial 2026: Qatar participará en su segunda Copa del Mundo

Qatar recibió a Emiratos Árabes Unidos en un duelo directo por un boleto al Mundial 2026.

Los qataríes se clasificaron a la Copa del Mundo tras vencer 2-1 a sus rivales, por lo que clasificaron a su segundo torneo consecutivo, pues en el 2022 fueron anfitriones de la justa mundialista.

Mundial 2026: Sudáfrica se une a la lista de clasificados

Sudáfrica asegura su regreso a la Copa del Mundo tras superar la última jornada del grupo C, logrando el pase a la fase final del Mundial 2026.

La selección vuelve a la escena mundial después de haber sido anfitriona en 2010, cuando España se coronó campeón.

Mundial 2026: Cabo Verde hace historia y por primera vez jugará la Copa del Mundo

Cabo Verde vivió un día histórico al vencer 3-0 a Esuatini y asegurar su primera participación en un Mundial 2026.

Con este triunfo, Cabo Verde sorprendió al continente y desplazaron a Camerún del primer puesto del grupo, obligando a los leones a buscar su boleto a través del repechaje.

Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro 🤩🤩#sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025

Mundial 2026: Ghana se suma a la lista de selecciones africanas clasificadas

Ghana se impuso 1-0 a Comoras y se quedó con el primer puesto de su grupo en las Eliminatorias Africanas confirmando así su participación en su quinto Mundial, tras sus apariciones en 2006, 2010, 2014 y 2022.

Mundial 2026: Argelia es la cuarta selección de África clasificada

Con un gol de Riyad Mahrez, la Selección de Argelia derrotó 3-0 a Somalia y selló su boleto al Mundial 2026.

La Selección de Argelia volverá a la justa mundialista tras 12 años de ausencia.

Mundial 2026: Egipto es la tercera selección de África clasificada

El ‘Faraón’ Mohamed Salah será parte de la esperada fiesta del futbol. Egipto ganó por 2-0 a Djiboutí y aseguró el primer lugar de su grupo con un saldo de siete victorias y dos empates.

🇪🇬 Mohamed Salah en la clasificación al Mundial 2026:



🆚 9 partidos

⚽️ 9 goles

🎯 3 asistencias

🔥 12 contribuciones de gol



Egipto estará en el Mundial ❤️



👑 Salah es ahora el máximo goleador histórico de las eliminatorias africanas (19), superando a Drogba, Eto’o y Slimani. pic.twitter.com/QHE6dVTQen — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) October 8, 2025

Mundial 2026: Túnez es la segunda selección de África clasificada

Con gol de último minuto cortesía de Mohamed Ben Romdhane, Túnez venció a Guinea Ecuatorial en Malabo y selló su boleto al Mundial 2026.

Túnez acompañará a Marruecos como las primeras selecciones de África clasificadas al Mundial 2026; restan siete boletos.

Mundial 2026: Túnez es la segunda selección de África clasificada

Con gol de último minuto cortesía de Mohamed Ben Romdhane, Túnez venció a Guinea Ecuatorial en Malabo y selló su boleto al Mundial 2026.

Túnez acompañará a Marruecos como las primeras selecciones de África clasificadas al Mundial 2026; restan siete boletos.

Mundial 2026: África ya tiene a su primer representante en la justa

Marruecos se ganó su boleto a su séptimo mundial con tres fechas de anticipación tras golear 5-0 a Nigeria en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026.

Son la primera selección africana en clasificar y suman un récord de 6 ganados de 6 jugados. Ahora jugarán su tercera copa del mundo consecutiva.

Marruecos es el primer seleccionado africano en clasificarse a la #CopaMundialFIFA. 🇲🇦👏#Somos26 pic.twitter.com/UEcp6eAp7m — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2025

Mundial 2026: Uzbekistán y Jordania hacen historia

Hasta el momento, las grandes sorpresas de las eliminatorias mundialistas han siso las clasificaciones de las selecciones de Uzbekistán y Jordania, al conseguir el boleto al que será el primer Mundial de su historia.

Uzbekistán empató ante Emiratos Árabes Unidos y aseguró su boleto al Mundial 2026, mientras que Jordania goleó a Omán para hacer lo propio.

La otra selección de Asia que calificó al Mundial 2026 fue Cora del Sur, como líder del Grupo B.

🇺🇿👏 Uzbekistan are headed to the #FIFAWorldCup for the first time!@UzbekistanFA | #WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 5, 2025

Mundial 2026: Argentina va por la defensa de la Copa del Mundo

A falta de que Argentina disputara su partido de la jornada 14 en las Eliminatorias de Conmebol, la albiceleste aseguró su boleto al Mundial 2026.

La Campeona del Mundo marcha líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos y el empate de 0-0 entre Bolivia y Uruguay le dio el boleto a la máxima justa mundialista.

Ya que con 14 puntos de diferencia, matemáticamente la albiceleste se metió a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Concacaf.

Mundial 2026: Irán consigue su boleto a la justa mundialista

El martes 25 de marzo, la Selección de Irán consiguió su boleto a la Copa del Mundo 2026 tras empatar ante Uzbekistán.

Uzbekistán puso sobre las cuerdas a Irán desde los primeros 15 minutos cuando abrieron el marcador, pero los locales respondieron al 52′ con el empate.

Sin embargo casi de manera inmediata el cuadro uzbeko volvió a retomar la ventaja, ese resultado no le favorecía a Irán que en todo momento buscó el gol hasta que cayó al minuto 83, vía Mehdi Taremi.

🇮🇷 IR Iran have qualified for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2025

Mundial 2026: Nueva Zelanda se une a la fiesta de la FIFA

Nueva Zelanda se convirtió en la segunda selección en clasificar al Mundial 2026 luego de golear por marcador de 3-0 a su similar de Nueva Caledonia.

Los anotadores de dicho partido fueron Michael Boxall, Kosta Barbarouses y Elijah Jus en la gran final de las Eliminatorias de Oceanía.

Desde Sudáfrica 2010, Nueva Zelanda no asistía a una Copa del Mundo de la FIFA por ello festejaron el boleto que consiguieron este martes 25 de marzo.

Mundial 2026: Japón obtuvo el primer boleto a la máxima justa del futbol

Japón se convirtió en el primer equipo que se califica al Mundial 2026, tras vencer el jueves 20 de marzo a Bahréin, con marcador de 2-0, para conseguir su boleto al torneo.

Los goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo aseguraron que Japón obtuviera el primer boleto al Mundial 2026, en el Grupo C de las Eliminatorias de Asia.

El Mundial 2026 será el octavo de manera consecutiva para Japón, que se ha convertido en la gran potencia del futbol en Asia, y confía en llegar muy lejos en la máxima justa del futbol.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 empezará el próximo 11 de junio con su partido inaugural en el Estadio Azteca de México, mientras que el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio en Estados Unidos.

Se espera que selecciones históricas como Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Francia, Portugal e Inglaterra, aseguren pronto su boleto al Mundial 2026, una competencia que durará más de un mes.