A punto de terminar la fase de grupos del Mundial 2026, es oportuno saber que los resultados directos entre los equipos que empaten en puntos, será el principal criterio de desempate para avanzar.

Con figuras de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en gran nivel y casi listos para encarar la siguiente ronda del Mundial, otras selecciones deben esperar hasta la última jornada para definir su futuro.

La diferencia de goles pasó a segundo lugar como criterio de desempate en el Mundial 2026, para avanzar a la siguiente ronda.

Lionel Messi le dio el triunfo de Argentina para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

El Mundial 2026 ofrece más oportunidades para las selecciones

Ampliado de 32 selecciones a 48, el Mundial 2026 modificó su formato y la manera en que se separa a los equipos mediante criterios de desempate en la fase de grupos.

Para empezar hay una ronda adicional de eliminación directa de 32 equipos, antes, la fase de grupos era seguida por los octavos de final.

Además, ocho selecciones podrán avanzar si no terminan entre los dos primeros lugares de sus respectivos grupos.

Cristiano Ronaldo acercó a Portugal a la clasificación en el Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Cristiano Ronaldo anotó doblete y guío a Portugal al triunfo sobre Uzbekistán rumbo a la clasificación en el Mundial 2026. (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Así será la clasificación en la fase de grupos del Mundial 2026

Al terminar la fase de grupos, se habrán disputado 72 partidos en el Mundial 2026 y quedarán 16 selecciones eliminadas.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos avanzan a la siguiente ronda de forma directa; hay plazas para los ocho mejores terceros lugares.

Resultados directos sobre diferencia de goles

La FIFA dará prioridad en el Mundial 2026 a los resultados directos si dos o más equipos están empatados en puntos, dejando atrás al criterio de la diferencia de goles.

Estos son los criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026:

Resultados directos entre los equipos implicados.

Diferencia de goles en los partidos entre los equipos implicados.

Mayor número de goles anotados en esos partidos.

Diferencia de goles total en todos los partidos del grupo.

Mayor número total de goles anotados en el grupo.

La menor cantidad de tarjetas rojas o amarillas (incluidos los miembros del cuerpo técnico) recibidas durante la fase de grupos.

Ranking de la FIFA.

En el caso de los equipos que terminan terceros con la mayor cantidad de puntos avanzan, pero si están igualados en puntos, la diferencia de goles es el principal criterio de desempate.

Le siguen los goles anotados, el registro disciplinario (tarjetas rojas y amarillas) y el ranking de la FIFA.