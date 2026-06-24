La Selección de Croacia enfrentó a Panamá en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo L de la competencia.
Marcador: Panamá 0-1 Croacia.
Panamá vs Croacia: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026
El partido Panamá vs Croacia en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección europea.
Así fueron los goles del partido Panamá vs Croacia:
- Minuto 54: Gol de Ante Budimir (Croacia)
¿Cómo va el Grupo L del Mundial 2026?
Tras el partido Panamá vs Croacia, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.
Así va el Grupo L:
- Inglaterra | 4 puntos
- Ghana | 4 puntos
- Croacia | 3 puntos
- Panamá | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Panamá y Croacia en el Mundial 2026?
Panamá y Croacia vuelven a jugar en el Mundial 2026 el sábado 27 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.
Croacia enfrentará a la selección de Ghana, mientras que Panamá vs Inglaterra será el otro partido del Grupo L del Mundial 2026.