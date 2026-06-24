La Selección de Croacia enfrentó a Panamá en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo L de la competencia.

Marcador: Panamá 0-1 Croacia.

Panamá vs Croacia: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

El partido Panamá vs Croacia en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección europea.

Así fueron los goles del partido Panamá vs Croacia:

Minuto 54: Gol de Ante Budimir (Croacia)

¿Cómo va el Grupo L del Mundial 2026?

Tras el partido Panamá vs Croacia, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.

Así va el Grupo L:

Inglaterra | 4 puntos Ghana | 4 puntos Croacia | 3 puntos Panamá | 0 puntos

Croacia vence a Panamá y mantiene viva sus aspiraciones en el Mundial 2026. (Alexandra Antoniono / AP Photo/Alexandra Antoniono)

¿Cuándo vuelven a jugar Panamá y Croacia en el Mundial 2026?

Panamá y Croacia vuelven a jugar en el Mundial 2026 el sábado 27 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.

Croacia enfrentará a la selección de Ghana, mientras que Panamá vs Inglaterra será el otro partido del Grupo L del Mundial 2026.