En el último partido de este 2025 para el Real Madrid, Kylian Mbappé se inscribió en la historia del club debido a que anotó el segundo y definitivo gol para la victoria frente al Sevilla y con ello igualó un récord de Cristiano Ronaldo.

El gol que Kylian Mbappé anotó desde los once pasos contra el conjunto andaluz fue el 59 en el año para su cuenta personal, por lo que igualó lo hecho por Cristiano Ronaldo en el año 2013.

A sabiendas de que con ese tanto había igualado al Bicho, la Tortuga recreó el icónico festejo del astro portugués y en una entrevista después del encuentro se deshizo en elogios para su ídolo.

Kylian Mbappé alaba a Cristiano Ronaldo tras igualar su récord con el Real Madrid.

Además de hacer el “SIUUU” de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé se deshizo en elogios para él luego de haber empatado su récord de goles en un año calendario con el Real Madrid, ambos con 59 anotaciones.

“El récord es increíble por mi primer año de ser como Cristiano Ronaldo, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia en el futbol mundial, es un honor para mí, quería hacer un guiño para él…”, declaró Kylian Mbappé.

🗣️ Kylian Mbappé: "HOY es un día especial, el RÉCORD es increíble, he igualado a mí ídolo CRISTIANO RONALDO, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente."



QUÉ BONITO 🥹🥹🐐 pic.twitter.com/ksDhohswdt — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 20, 2025

Además, el atacante francés de 27 años de edad aseguró que el festejo iba con dedicatoria para su ídolo, a quién hoy en día considera un amigo, y reveló que le ha dado varios consejos desde su llegada al conjunto merengue.

¿Celoso de Kylian Mbappé? Vinicius Jr. enciende alarma en el Real Madrid tras victoria ante Sevilla

A pesar de que el Real Madrid consiguió una victoria importante en su último partido del año, Vinicius Jr. ha encendido las alarmas por una polémica publicación en sus redes sociales, pues se cree que estaría celoso de Kylian Mbappé.

Después de haber sido sustituido al minuto 83 del encuentro, Vinicius Junior compartió en su cuenta de Instagram unas fotos del partido y en la descripción puso unos puntos suspensivos. Además, cambió su foto de perfil con el jersey del Real Madrid por una con su selección.

Y es que, en las últimas semanas distintos reportes han señalado una ruptura entre el brasileño y una parte del plantel contra Xabi Alonso debido a que no estarían de acuerdo con su forma de trabajar.