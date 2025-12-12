El Real Madrid llega al encuentro frente al Alavés con un escenario que se ha vuelto habitual en las últimas semanas: un plantel con varias bajas por lesión y con pocas opciones para rotar.

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City dejó más que un golpe anímico, ya que el equipo terminó ese partido con nuevos jugadores tocados.

Con este escenario, el partido frente al Alavés se presenta como una prueba incómoda para un Madrid que debe administrar esfuerzos mientras intenta no perder terreno en LaLiga.

¿Cuáles serían las bajas del Real Madrid para enfrentar al Alavés?

El Real Madrid se prepara para visitar al Alavés con una lista de ausencias que complica el panorama para Xabi Alonso.

Entre lesiones y sanciones, el Real Madrid podría presentarse frente al Alavés sin varios de sus habituales, una situación que condiciona tanto la defensa como el ataque.

El caso de Kylian Mbappé sigue en duda, pues su disponibilidad dependerá de la evolución de sus recientes problemas físicos.

Las posibles bajas del Real Madrid:

Dani Carvajal Trent Alexander-Arnold Éder Militão Ferland Mendy David Alaba Álvaro Carreras (suspendido) Fran García (suspendido) Endrick (suspendido) Dean Huijsen Eduardo Camavinga Antonio Rüdiger Kylian Mbappé

¿Cuándo y a qué hora ver el Alavés vs Real Madrid?

El duelo entre Alavés y Real Madrid ya tiene definidos todos los detalles para quienes planean seguirlo desde casa.

El encuentro se disputará el domingo 14 de diciembre de 2025, una fecha marcada en el calendario merengue debido a la necesidad de recuperar terreno tras semanas complicadas.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, un horario que permitirá a la afición mexicana seguir el juego en plena tarde.