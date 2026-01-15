Cristiano Ronaldo sigue con el objetivo de llegar a los 1000 goles antes de retirarse como futbolista profesional y según la Inteligencia Artificial (IA), ya se reveló la fecha exacta en la que el “Bicho” llegará ese récord histórico.

Cristiano Ronaldo marcó su gol número 959 y lo hizo ante el Al Hilal, por lo que le restan solo 41 anotaciones para lograr su objetivo.

El gol que acerca a CR7 al récord histórico de los 1000 goles se dio al minuto 42 cuando su compañero del Al-Nassr, Joao Félix mandó un pase bombeado a Kingsley Coman, quien rozó el balón y le dejó el esférico al portugués, mismo que disparó para vencer al portero Mohammed Al Yami.

La IA predice la fecha exacta en la que Cristiano Ronaldo marcará su gol mil

Luego de marcar el gol número 959 en su carrera, la IA ya predijo cuándo llegará exactamente la anotación 1000 de Cristiano Ronaldo, la cuál se prevé sea en este mismo 2026.

Para llegar a la conclusión sobre la fecha exacta del gol 1000 de Cristiano Ronaldo, la IA tomó en cuenta su rendimiento actual, el cuál es de 1.25 goles por partido, los cuáles se dividirán entre los partidos que le restan con el Al-Nassr y la Selección de Portugal.

Ante ello, la IA estimó que CR7 alcanzará los 1000 goles el 20 de mayo de 2026, posiblemente en un partido de la Saudí Pro League.

Sin embargo, asumiendo que de aquí a mayo solo restan como 15 partidos como máximo de la liga de Arabia Saudita, la IA estableció que el “Bicho” podría llegar a los 1000 goles el 15 de octubre de 2026.

Cristiano Ronaldo es el líder de goleo de la Saudí Pro League

Gracias a su gol ante el Al Hilal, Cristiano Ronaldo se mantiene como el líder de goleo con 14 anotaciones, seguido de su compatriota Joao Félix, quien acumula 13 tantos.

El próximo partido de Cristiano Ronaldo será el sábado 17 de enero ante el Al-Shabab, por lo que se espera que el portugués siga aumentando su racha goleadora para acercarse lo más rápido posible a los 1000 goles.