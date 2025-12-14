Real Madrid vive un presente complicado tanto en Champions League como en LaLiga y tras haber caído a media semana como local ante Manchester City, se metieron al Mendizorroza para visitar a Alavés, rival al cual lograron derrotar por marcador de 2-1 en un duelo disputado e intenso que terminó por darle un respiro al técnico Xabi Alonso.

Kylian Mbappé volvió tras su ausencia de hace unos días y se encargó de abrir el marcador en favor de Real Madrid; sin embargo, Alavés no estaba dispuesto a ceder en casa por lo que en el segundo tiempo lograron emparejar el marcador por conducto de Carlos Vicente Robles, aunque poco les duraría el gusto dado que Rodrygo puso minutos después el tanto para el 2-1 definitivo que le dio los tres puntos a los dirigidos por Xabi Alonso.

Con esto, los Merengues se mantuvieron a cuatro puntos de distancia con respecto al primer lugar que es Barcelona y ahora, se prepararán para el último partido antes de irse a la pausa invernal, el cual será la semana entrante en el Estadio Santiago Bernabéu en contra de Sevilla.

Xabi Alonso respira tras triunfo de Real Madrid

La apretada victoria de Real Madrid sobre Alavés significó un importante respiro para Xabi Alonso toda vez que su equipo venía de dos derrotas dolorosas consecutivas en el Bernabéu; primero con Celta de Vigo por LaLiga y luego ante Manchester City en Champions League. Dicho eso, el timonel español recuperó un tanto la calma en un momento tenso que aún no pasa.

Xabi Alonso ha sido señalado como uno de los principales responsables por los malos resultados que recientemente ha tenido Real Madrid y que lo llevaron a perder el primer lugar de LaLiga. Rumores apuntan a una fractura con el plantel, incluidos algunos de los referentes como Vinicius, quien habría solicitado su salida de la institución.

“Llevo muchos años en el futbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales”, dijo Xabi Alonso sobre la posibilidad de ser destituido de su cargo pese a que apenas este año asumió en el banquillo merengue.

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

Real Madrid volverá a jugar el próximo miércoles 17 de diciembre, esto en la actividad de la Copa del Rey. Los Merengues visitarán a Talavera en un juego que dará inicio en punto de las 14:00 hrs (tiempo del centro de México).

En lo que respecta a LaLiga, Real Madrid jugará el próximo sábado 20 de diciembre en su cancha frente a Sevilla, esto a las 14:00 hrs (tiempo del centro de México). Ese será el último juego del equipo blanco antes de que las ligas europeas tengan la pausa de invierno.

En estos dos juegos, el conjunto madridista tratará de recuperar un poco de la estabilidad perdida en las últimas semanas.