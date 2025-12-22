Real Madrid hizo una apuesta importante por Endrick, joven delantero brasileño que llegó a España con muchas expectativas, pero que no ha podido destacar con el conjunto merengue, por lo que han decidido cederlo a préstamo Olympique de Lyon para que pueda tener más minutos y posteriormente, volver para pelear por un lugar.

El periodista Fabrizio Romano compartió en su cuenta de X que la operación de cesión de Endrick de Real Madrid a Olympique de Lyon está hecha y que será solamente por unos meses toda vez que el atacante no tiene opción de compra e incluso, lo esperan de regreso para el próximo mes de junio.

“Última hora: ¡Endrick al Olympique de Lyon! ¡Aquí vamos! El acuerdo está cerrado tras la noticia exclusiva revelada hace dos meses. Endrick se une al OL cedido por el Real Madrid, sin cláusula de compra y con el 50% del salario cubierto. El brasileño regresará al Real Madrid en junio”, publicó el mencionado periodista sobre el tema.

Endrick no ha rendido en Real Madrid

Si bien, Real Madrid hizo una inversión importante por Endrick con la esperanza de que pudiera brillar como lo hizo en Palmeiras, la realidad es que no ha cumplido con las expectativas que se depositaron en él y muestra de ello son tanto sus minutos en el terreno de juego como la cantidad de goles anotados.

Durante el primer semestre del año, Endrick sufrió una lesión muscular que lo llevó a perderse el Mundial de Clubes, luego, tras su recuperación, no pudo ganarse la confianza de Xabi Alonso, técnico de Real Madrid que no ha contado con él en lo que va de la temporada, razón por la cual van a ejecutar su cesión.

Para poner en perspectiva lo que ha pasado con Endrick en Real Madrid, solamente ha estado dentro del terreno de juego 99 minutos desde que comenzó la campaña y ese tiempo engloba todas las competencias en las que los Merengues han participado hasta ahora. Esto demuestra que no es un jugador considerado por Xabi Alonso.

Endrick quiere ir al Mundial 2026 con Brasil

La salida de Real Madrid a Olympique de Lyon obedece también al deseo que el mismo Endrick tiene por sumar minutos que lo pongan en el panorama de Carlo Ancelotti para la lista de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

En los últimos meses, Endrick perdió mucho terreno en la carrera para ser mundialista por Brasil debido a sus pocos minutos en cancha, así que intentará destacar en Lyon para así volver a los llamados con la Canarinha en un semestre de mucha relevancia.

Por ahora, es una incógnita saber si Endrick funcionará en el futbol francés y si logrará cumplir su objetivo de llegar al Mundial 2026 para junio.