Mikel Arriola habría impuesto una sanción económica de más de 234 mil pesos, a cada uno de los clubes de la Liga de Expansión MX que protestaron exigiendo el regreso del ascenso deportivo.

A través de la Comisión Disciplinaria, Mikel Arriola habría sancionado a los equipos Atlético Morelia, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala.

¿Por qué habrían sancionado a los clubes de la Liga de Expansión MX?

La sanción a los clubes de la Liga de Expansión MX que exigieron el regreso del ascenso en el futbol mexicano, fue aplicada tras las manifestaciones ocurridas en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Los futbolistas de Atlético Morelia, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala decidieron no competir durante los primeros segundos de sus partidos y solo tocaron el balón entre ellos.

En respuesta, la FMF aplicó el Artículo 57 del Reglamento de Competencia, el cual castiga el no participar activamente en el juego.

La Comisión Disciplinaria justificó la sanción alegando que la protesta pacífica afectó el “correcto desarrollo de los encuentros” e infringió las normas de competencia vigentes.

Leones Negros fue uno de los equipos de la Liga de Expansión MX que protestó (Leones Negros Universidad de Guadalajara / Facebook)

Advierten de castigos más severos contra clubes de la Liga de Expansión MX

Tras la multa económica, la FMF emitió una advertencia formal con amenazas de castigos deportivos más severos como la pérdida de puntos o suspensión de estadios, en caso de que los clubes vuelvan a protestar.

Las protestas estallaron luego de que la Liga MX oficializara en su Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027 el cierre definitivo del circuito, eliminando cualquier vía de ascenso o descenso por mérito deportivo.

Se rompió de esa manera la promesa de reactivar el sistema competitivo tras el plazo de seis años fijado durante la pandemia en 2020.