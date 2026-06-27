El Mundial 2026 ha viralizado diversos momentos, como las composiciones de cada selección participante. Aunque, como España, hay países que tienen un himno nacional sin letra:

Kosovo

Bosnia y Herzegovina

San Marino

La tarde del viernes 26 de junio resonó en el Estadio Akron el himno nacional de España en su encuentro contra Uruguay, frente al rey Felipe VI de visita en México.

España: por qué su himno nacional no tiene letra

El himno nacional de España cuyo nombre oficial es Marcha Real Española, fue compuesto por:

Manuel de Espinosa de los Monteros

Bartolomé Pérez Casas

Francisco Grau Vegara

Nacido como la Marcha Granadera y adoptada como de honor en 1770, el himno nacional de España es de origen militar, por lo que fue creada para acompañar los desfiles.

Kosovo: por qué su himno nacional no tiene letra

En el caso del himno nacional de Kosovo, la razón detrás de su falta de letra es que garantice la inclusividad y neutralidad, sin referencias a ningún grupo étnico.

Ya que precisamente simboliza la unidad entre las comunidades étnicas, aunado a la integración de Kosovo con Europa y su reconocimiento internacional.

El himno llamado “Europa” fue adoptado el 11 de junio de 2008 y compuesto por Mendi Mengjiqi.

Bosnia y Herzegovina: por qué su himno nacional no tiene letra

“Intermeco” o el himno nacional de Bosnia y Herzegovina no tiene letra debido a que los funcionarios de dicho país, no se han puesto de acuerdo en sus estrofas.

Se busca que el himno bosniaco represente a todos los grupos étnicos, aunque la letra propuesta en 2009 por Benjamin Isović no habla de ellos ni las regiones administrativas.

Dicha letra fue aprobada por el parlamento de Bosnia y Herzegovina; sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en todos los niveles de gobierno.

El himno también llamado “Državna himna Bosne i Hercegovine” fue adoptado el 25 de junio de 1999 y su melodía fue compuesta por Dusan Sestic, quien también propuso la letra.

San Marino: por qué su himno nacional no tiene letra

El Himno Nacional de la República, Inno Nazionale della Repubblica —nombre original— fue compuesto por Federico Consolo, adoptado por San Marino en septiembre de 1894.

Aunque no tiene letra, fue tomado de un coral del siglo X de un monasterio de Florencia, aunque se desconoce la razón de por que no se le adaptó una estrofa.