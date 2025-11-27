Increíble, pero cierto. Dos jugadores de Real Betis terminaron lastimados luego de una jugada donde uno golpeó a otro. Isco y Amrabat protagonizaron una acción insólita en la Europa League donde ambos se lesionaron por una patada que el mediocampista marroquí le propinó al español, misma que mandó a los dos al suelo para luego dejarlos fuera de acción.

La jugada donde los dos jugadores de Betis se lesionaron tuvo lugar en el partido entre el equipo andaluz y Utrecht por la Europa League. Fue apenas a los tres minutos de haber arrancado el duelo cuando Nordin Amrabat llegó con fuerza a querer patear la pelota, pero terminó por impactar a Isco, quien se llevó la peor parte.

Según el medio Mundo Deportivo, fuentes de Betis les hizo saber que “Isco, en una primera valoración, tiene una contusión fuerte y una herida a la altura de la tibia en su pierna derecha. Mañana se le harán pruebas”, mientras que, en el caso de su compañero, “Amrabat tiene un golpe fuerte a la misma altura de su pierna derecha”.

La gravedad por el golpe de Amrabat a Isco

Es importante mencionar que la gravedad por el golpe de Amrabat a Isco radica en el hecho de que el mediocampista español se había perdido todo el inicio de la temporada debido a que se recuperaba de una lesión, fractura del peroné para ser precisos, la cual sufrió hace algunos meses. Para suerte de Alarcón, la patada no fue en la misma pierna.

Luego del golpe de Amrabat sobre Isco, los cuerpos médicos de Real Betis tuvieron que intervenir de inmediato, le pidieron al jugador que se tendiera sobre el césped y posteriormente pidieron el cambio. Mientras Alarcón abandonaba la cancha, mostró gestos notables de dolor al grado de que miembros del cuerpo técnico bético tuvieron que ayudarlo para llegar a los vestidores.

Será hasta que se apliquen los estudios médicos correspondientes cuando se determine la gravedad real de la lesión de Isco, quien por ahora solamente ha mostrado el golpe, pero buscarán ver si hay daño muscular u óseo antes de determinar un tiempo de recuperación.

¿Cómo le fue a Real Betis vs Utrecht en Europa League?

Pese a la accidentada jugada entre Isco y Amrabat, Real Betis pudo salir adelante en el partido contra Utrecht por la Europa League y se llevó los tres puntos gracias a la victoria por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio La Cartuja.

Los goles con los que Real Betis le ganó a Utrecht en la Europa League corrieron por cuenta de Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli, mientras que por la escuadra holandesa descontó Miguel Rodríguez Vidal.

Con ese resultado, Real Betis se posicionó en el quinto lugar de la Europa League con 11 puntos, solamente uno por debajo del líder que es Olympique de Lyon.