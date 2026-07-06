El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la autonomía de los organismos judiciales de la federación tras la suspensión del jugador Folarin Balogun.

A pesar de haber mantenido una conversación con Donald Trump sobre el tema, el directivo enfatizó que los procesos legales se manejan de forma estrictamente interna y externa a presiones políticas.

Infantino defiende la autonomía de los organismos judiciales de la FIFA tras el caso Folarin Balogun

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó haber recibido una llamada de Donald Trump para tratar la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun.

La respuesta de Gianni Infantino a la polémica de Folarin Balogun (@fifamedia / X )

Sin embargo, defendió la autonomía de los procesos internos de la federación, al asegurar que las decisiones técnicas se basan en regulaciones específicas y no en influencias de líderes mundiales.

Gianni Infantino subrayó que la independencia de estas comisiones (disciplina, ética y apelación) es esencial para la credibilidad e integridad del futbol.

Afirmó que estos órganos operan de manera autónoma y aplican el Código Disciplinario de la FIFA sin interferencias externas.

Reiteró que el sistema de la FIFA funciona de forma autónoma y que este es un principio que él siempre defenderá, independientemente de si personalmente está de acuerdo o no con una decisión específica.

Gianni Infantino enfatizó que, aunque a veces las decisiones de la Comisión Disciplinaria le sorprenden, su labor es respetar la autonomía de los órganos que las adoptan, pues el respeto al estado de derecho es lo que protege la integridad de las competiciones.

Las declaraciones de Gianni Infantino provienen luego de las críticas que ha recibido tras la decisión de la FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun.

Especialmente de la UEFA, que considera que se ha traspasado una “línea roja” en el trato igualitario de los equipos.

Infantino admite comunicación con Trump, pero niega injerencia en las decisiones de la FIFA

Gianni Infantino admitió que tiene una comunicación regular y profesional con Donald Trump, enmarcada en los preparativos para el Mundial 2026.

Afirmó que discute regularmente asuntos relacionados con el Mundial 2026 con el presidente de los Estados Unidos, pero rechazó haber intervenido en el indulto al jugador, manteniendo que la decisión fue tomada de manera autónoma por los órganos competentes de la federación.

Gianni Infantino aseguró que recibe llamadas de Donald Trump de la misma manera que las recibe de otros jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, socios del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo para tratar diversos temas.

Tras la polémica por la tarjeta roja del jugador Folarin Balogun, el presidente de la FIFA aclaró que, aunque sus opiniones sobre los fallos varíen, su prioridad es preservar el estado de derecho dentro de la institución.

Respecto a la llamada específica sobre el caso Balogun, Infantino destacó que le explicó a Trump que existía un procedimiento jurídico en curso y que el caso sería resuelto a su debido momento por los órganos judiciales independientes de la FIFA.