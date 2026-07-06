La sorpresiva decisión de la FIFA alrededor de Folarin Balogun, lo puso en la mira en el marco del Mundial 2026, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Folarin Balogun?

Folarin Balogun es delantero de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 y del club de fútbol monegasco A.S. Monaco F. C. de la Ligue 1.

El pasado primero de julio, Estados Unidos se enfrentó a Bosnia-Herzegovina en la ronda de los dieciseisavos de final en la justa deportiva.

Al minuto 64, Folarin Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR, que determinó que cometió “juego brusco grave” al pisar el tobillo del defensor Tarik Muharemovic.

Ante esto, Donald Trump solicitó a la FIFA una revisión de la jugada por lo que haciendo uso del Artículo 27 de su Código Disciplinario, la Federación Internacional de Fútbol Asociación indultó al delantero.

Esto le permitirá al máximo goleador de Estados Unidos estar disponible para el duelo de octavos de final contra Bélgica en Seattle.

En Instagram se identifica como balogun

Folarin Balogun (@balogun / Instagram)

¿Qué edad tiene Folarin Balogun?

Folarin Balogun nació el 3 de julio de 2001 en la ciudad de Nueva York y emigró a Inglaterra cuando tenía dos años, creciendo en Londres. Tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Folarin Balogun?

Folarin Balogun no tiene esposa. Actualmente está soltero.

¿Qué signo zodiacal es Folarin Balogun?

A Folarin Balogun lo rige l signo zodiacal de cáncer.

Folarin Balogun (@balogun / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Folarin Balogun?

Folarin Balogun no tiene hijos.

¿Qué estudió Folarin Balogun?

Folarin Balogun no tiene estudios universitarios. A temprana edad manifestó su deseo por convertirse en futbolista. Se formó en la Academia del Arsenal en Londres.

Folarin Balogun (@balogun / Instagram)

¿En qué ha trabajado Folarin Balogun?

Folarin Balogun tiene 6 años de carrera profesional desde su debut en 2020 con el Arsenal F.C., lo han fichado clubes cómo:

AS Mónaco (2023-Presente)

Arsenal (2020-2023)

Stade de Reims (2022-2023)

Middlesbrough (2022)

Selección de Estados Unidos: Mundial 2026