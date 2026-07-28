México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-0 a la Selección de Costa Rica, este lunes 27 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con la mente puesta en la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Costa Rica.

Marcador: México 2-0 Costa Rica.

México vs Costa Rica: así definió el Tri su segundo partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del estadio Cuauhtémoc con la necesidad de ganar el segundo partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Costa Rica.

Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México desde el primer tiempo, mientras que Costa Rica no pudo reaccionar.

Goles del partido México vs Costa Rica en el Premundial Sub-20:

Minuto 42: Gol de Hugo Camberos (México)

Minuto 59: Gol de Santiago Sandoval (México)

México se midió a Costa Rica en su segundo partido del Premundial Sub-20. (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Premundial Sub-20?

México volverá a jugar en el Premundial Sub-20 de la Concacaf el jueves 30 de julio ante Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc.