México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-0 a la Selección de Costa Rica, este lunes 27 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Con la mente puesta en la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Costa Rica.
Marcador: México 2-0 Costa Rica.
México vs Costa Rica: así definió el Tri su segundo partido del Premundial de la Concacaf
México salió a la cancha del estadio Cuauhtémoc con la necesidad de ganar el segundo partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Costa Rica.
Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México desde el primer tiempo, mientras que Costa Rica no pudo reaccionar.
Goles del partido México vs Costa Rica en el Premundial Sub-20:
- Minuto 42: Gol de Hugo Camberos (México)
- Minuto 59: Gol de Santiago Sandoval (México)
¿Cuándo vuelve a jugar México en el Premundial Sub-20?
México volverá a jugar en el Premundial Sub-20 de la Concacaf el jueves 30 de julio ante Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc.
- Partido: México vs Guatemala
- Fecha: Jueves 30 de julio de 2026
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Premundial 2026
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney+