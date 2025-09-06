Raúl Orvañanos, narrador de FOX, se hizo viral en redes sociales tras protagonizar un nuevo error al decir que Mateo Chávez juega en el “AZ Alzheimer”.

Mateo Chávez dio el salto a Europa con el AZ Alkmaar, sin embargo, al momento de pronunciarlo, Raúl Orvañanos dijo AZ Alzheimer.

Esto desató una ola de comentarios y memes entre usuarios de redes sociales, quienes también recordaron otras equivocaciones que ha tenido el narrador en su trayectoria.

Raúl Orvañanos asegura que Mateo Chávez juega en el “AZ Alzheimer”

Raúl Orvañanos volvió a generar comentarios en redes sociales tras su reciente error al referirse al club neerlandés AZ Alkmaar como “AZ Alzheimer”.

El error ocurrió en su podcast, cuando Raúl Orvañanos repasaba la lista de convocados de la Selección Mexicana para los siguientes duelos amistosos ante Japón y Corea del Sur.

“Mateo Chávez, lo llaman del AZ Alzheimer (AZ Alkmaar)”, mencionó el narrador de FOX que de inmediato llamó la atención de su audiencia y se viralizó en redes sociales.

La reacción en plataformas digitales fue inmediata. Los seguidores del narrador compartieron clips del podcast, acompañados de memes y comentarios irónicos sobre la equivocación.

Cabe destacar que esta no es la primera equivocación del veterano narrador, ya que en los últimos años también ha tenido algunos errores en transmisiones departidos de la Liga MX.

Orvañanos dice que Mateo Chávez juega en el AZ Alzheimer JAJAJAJAJA 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HPhkQICBFg — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Así reaccionaron los fans a la nueva equivocación de Raúl Orvañanos

La reciente confusión de Raúl Orvañanos al llamar “AZ Alzheimer” al AZ Alkmaar generó una reacción inmediata entre los fans en redes sociales.

Los seguidores de Raúl Orvañanos no tardaron en comentar con humor y nostalgia por otros icónicos lapsus y frases del narrador.

Entre los mensajes más repetidos se podían leer: “Jajajaja mi nueva frase favorita” y “Jajajajaja nunca nos defrauda el buen Orvañanos”.

Varios usuarios aprovecharon la ocasión para recordar sus expresiones más famosas, desde el clásico “Si la mete… es Gol” hasta la confusión de los nombres de los jugadores.