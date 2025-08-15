México se prepara con miras al Mundial 2026 y para llegar de la mejor manera posible, tratarán de sostener enfrentamientos ante rivales de buen nivel que permitan a Javier Aguirre encontrar su once ideal para el debut del 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. En ese sentido, tendrían en mente cerrar a un contrincante que esté rankeado en el Top-10 de Europa, lo que incluye a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Es importante resaltar que, de momento, no es un hecho que México vaya a enfrentar a un equipo Top-10 de Europa, pero conforme a distintos reportes, es una realidad que los directivos del Tricolor buscan cerrar a un adversario de gran nivel para que la preparación que el equipo del Vasco sea de las mejores condiciones rumbo al Mundial 2026 y si eso conlleva medirse a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, que mejor.

En estos momentos, los equipos que integran el Top-10 en Europa son: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Croacia, Italia y Suiza. De ahí, saldría un rival de la Selección Mexicana en caso de que logren pactar el amistoso en cuestión.

Los siguientes partidos amistosos confirmados de la Selección Mexicana

En lo que respecta a los amistosos confirmados de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, los siguientes tendrán lugar durante la Fecha FIFA del mes de septiembre. Dos rivales asiaticos serán los sinodales del Tricolor y a ambos los encarará en Estados Unidos.

El primero de los dos partidos amistosos confirmado de la Selección Mexicana con miras a la Copa del Mundo del 2026 será contra Japón el próximo sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum. Cabe destacar que la escuadra japonesa está rankeada como la escuadra nacional de mayor nivel de Asia, lo que garantiza una exigencia importante para México.

Tres días después, el martes 9 de septiembre, México se encontrará con Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. Al igual que el choque con los nipones, este duelo promete un nivel interesante al tratarse del mejor tercer combinado asiático.

México cerrará el año con amistosos contra equipos de Conmebol

Para cerrar el año 2025 y en vísperas a la Copa del Mundo, México se enfrentará a dos selecciones de Conmebol, una de ellas ya calificada y la otra en vías de conseguir su boleto.

El primero de estos amistosos de México contra escuadras de la Conmebol se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en Dallas, Texas frente a Colombia.

Finalmente, el Tricolor tendrá el último amistoso del año ante Ecuador en Guadalajara el martes 14 de octubre. Cabe mencionar que se busca un juego frente a Uruguay que, posiblemente, se jugaría en Torreón, aunque todavía no hay oficialización.