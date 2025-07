Nadie tiene duda de que Raúl Orvañanos es uno de los mejores narradores de futbol en la televisión mexicana. Ha pasado con muchas empresas y la última fue Fox Sports México.

Raúl Orvañanos duró 19 años en Fox Sports México, pero todo llega a su fin. Y si no es a tiempo, puede que termine mal. Y es que el narrador confesó que le urgía salir.

Recordemos que Fox Sports México ha tenido muchos problemas económicos y legales. Han perdido muchos eventos como la Premier League, la NFL, además de sus equipos de la Liga MX.

Esto ha provocado que varios talentos salieran, y sí, algunos a la principal competencia como los es Fox Corporation. Aún se desconoce lo que vaya a pasar con el canal, ya que se llegó a decir que podría desaparecer.

“Me urgía salir”: Raúl Orvañanos revela la verdadera razón por la que salió de Fox Sports México

Raúl Orvañanos dejó Fox Sports México para unirse a Fox Corporation. Parece confuso, pero no lo es tanto. Cada uno tiene dueños diferentes, el primero es de Grupo Lauman y el otro se encuentran en Estados Unidos.

Como vimos, Fox Sports México fue decayendo, hasta que Raúl Orvañanos salió del canal. Casi inmediatamente se anunció que sería parte de Fox Corporation (Tubi, Caliente TV).

Y es hasta ahora que se supo la razón de la salida, la cual se debe a que se quedó sin narrar la Liga MX: “Era muy poca motivación. Dije, ‘aquí ya no tengo nada que hacer‘, entonces una vez que terminé mi contrato, pues decidí venir para acá donde hay mucho más trabajo, todo lo que te estoy diciendo y aparte con un programa dominical de resúmenes que a mí me encanta hacer eso".

Además, confesó que las cosas en Fox Sports México ya no estaban nada bien: “Es una tristeza lo que está pasando, pero que ya me urgía salir. Me urgía salir“.

La brutal cantidad de dinero que ganará Raúl Orvañanos en Fox Corporation

Al ser uno de los narradores más conocidos de México, Raúl Orvañanos llegó a ganar brutales cantidades de dinero en Fox Sports México. Su sueldo era de 44 mil dólares mensuales.

Sin embargo, con Fox Corporation lo tuvo que reducir casi a la mitad. 26 mil dólares mensuales (483 mil pesos), nada más.