Un golpe sobre la mesa ha dado Fox ya que el nuevo canal deportivo en México adquirió los derechos de transmisión de las Grandes Ligas por lo que ahora podremos ver los juegos de la MLB.

De esta manera los fans del béisbol ya podrán ver los juegos del cierre de temporada ya que desde hace algunas semanas se habían quedado sin transmisiones debido a que Fox Sports México perdió los derechos.

Con este nuevo anuncio la alianza de Fox y Caliente TV, siguen ampliando su oferta deportiva que ya cuenta con derechos de las mejores competencias de futbol europeo.

Fox adquiere los derechos de la MLB; así podrás ver las Grandes Ligas en México

A través de un comunicado Fox, anunció la llegada a su cartelera de las transmisiones de la MLB que está entrando en su fase más importante de la temporada y ahora los fans de México ya podrán verla.

El acuerdo entre Fox y la MLB contempla la transmisión de 20 juegos del final de la temporada regular de las Grandes Ligas, lo que se traduce en cinco transmisiones por semana de jueves a domingo, así como la postemporada y la Serie Mundial.

La incorporación de las Grandes Ligas a la programación de Fox será de manera inmediata ya que el primer juego que se transmitirá será el de Los Angeles Dodgers vs Pittsburgh Pirates del próximo 4 de septiembre.

¡OFICIAL!



FOX Corporation confirma que transmitirá la Major League Baseball en sus diferentes plataformas: FOX, Caliente TV y Tubi.



Los partidos corresponden a los que antes eran transmitidos por FOX Sports México. pic.twitter.com/LhqV83FG58 — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) September 1, 2025

¿Por dónde se puede ver el nuevo canal de Fox que transmitirá la MLB?

Fox confirmó la llegada de las Grandes Ligas a su programación donde transmitirán 20 juegos del cierre de temporada de la MLB 2025, postemporada y la Serie Mundial por medio de su multiplataforma.

Hasta el momento hay tres formas para poder acceder a la programación de Fox, que es por medio del Canal Fox (disponible en algunos servicios de tv de paga), Caliente TV y Tubi.

Rodrigo Arana, Paco Bolivar, Alfredo Morelos y Jack Ades serán las voces de las transmisiones de las grandes ligas que llegarán a partir de esta misma semana.