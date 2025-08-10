Mateo Chávez, canterano de Club Chivas, logró su primera asistencia oficial con el AZ Alkmaar en la Eredivisie, en un debut que dejó buenas impresiones.

Aunque ya había anotado en la pretemporada con el AZ Alkmaar, Mateo Chávez tuvo minutos en la jornada 1 de la Eredivisie y fueron suficientes para marcar su primera asistencia.

Esto marca un inicio prometedor para el joven futbolista, quien busca tener buenas actuaciones para tener un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Así fue la primera asistencia de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez tuvo su estreno en la Eredivisie entrando de cambio al minuto 77, cuando el AZ Alkmaar ya tenía una ventaja clara de 3-1 sobre el FC Groningen.

La primera asistencia oficial de Mateo Chávez llegó tras una jugada rápida que terminó con un pase preciso para Troy Parrott, quien definió para poner el 4-1 definitivo.

Este momento fue clave para aumentar la diferencia y asegurar los tres puntos, mostrando la capacidad del joven mexicano para integrarse eficazmente a su nuevo equipo.

Esta participación destaca la adaptación rápida de Mateo Chávez al futbol europeo, donde el ritmo y la exigencia suelen ser mayores que en el futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie?

El próximo compromiso de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie está programado para este domingo 17 de agosto.

El equipo viajará al Kras Stadion para enfrentar al FC Volendam, un duelo que promete ser una prueba importante para seguir ganando ritmo en la Eredivisie.

Tras su buena presentación en la jornada pasada, Mateo Chávez buscará entrar en el cuadro titular o al menos tener minutos que le permitan afianzar su lugar en la plantilla.

Este partido será clave para que el canterano de Club Chivas continúe mostrando su adaptación y aporte en el futbol de Europa.