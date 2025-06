Raúl Orvañanos se despide de Fox Sports luego de 20 años y ya tiene nueva casa

El icónico narrador de futbol, Raúl Orvañanos, dejará Fox Sports México luego de 20 años de carrera en la televisora, además, el también comentarista ya tiene una nueva casa.

Luego de que la empresa Fox Sports México ha ido perdiendo los derechos de transmisión de varias competencias importantes, la labor de Raúl Orvañanos ha ido reduciéndose.

A través de su cuenta de X, el comentarista deportivo informó sobre su salida y aprovechó para agradecer a sus compañeros, aficionados y a quienes lo acompañaron a lo largo de 20 años en Fox Sports México.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre”, dijo Raúl Orvañanos en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con varios reportes, Raúl Orvañanos llegará a Tubi, empresa que forma parte de Fox Corporation, misma que ha ido ganando terreno con la transmisión de los partidos de Pachuca y la Concachampions.

Fox Sports México, ahora ex empresa de Raúl Orvañanos, perdió los derechos de transmisión de la Liga MX, la Liga MX Femenil, Premier League, Fórmula 1, Kings League, Queens League, Copa de Campeones de la CONCACAF, entre otros más.

Raúl Orvañanos fue una de las voces más icónicas y respetadas de Fox Sports México, siendo uno de los cronistas estelares en los partidos de futbol de la Liga MX, especialmente del club León.

¿En cuáles otras televisoras estuvo Raúl Orvañanos?

La trayectoria de Raúl Orvañanos en los medios de comunicación ya abarca más de medio siglo, pues inició trabajando en Imevisión, que hoy por hoy es TV Azteca de los años 1974 a 1992.

Posteriormente dio el salto a Televisa, donde aumentó su popularidad y participó en las coberturas de grandes eventos como Copas del Mundo. En 2006, finalmente pasó a Fox Sports México donde estuvo por 20 años.