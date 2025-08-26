Los medios de comunicación deportivos han sufrido varios cambios en los últimos meses y TUDN no es la excepción, pues un histórico comentarista dejaría a la televisora para irse a Fox.

Se trata de Marco Cancino, comentarista de TUDN, conocido por prestar su voz en varios partidos de la Liga MX y uno que otro del futbol europeo.

Dicha información fue revelada por Juan Pablo Fernández, quien señaló que Marco Cancino ya forma parte de Fox tras su salida de TUDN.

Bombazo en los foros: Histórico comentarista dejaría TUDN para irse a Fox

Fue justamente a través de las redes sociales que el hijo de José Ramón Fernández comentó sobre las problemáticas de los medios deportivos en México y ahí soltó que Marco Cancino ya es del nuevo equipo de Fox.

“El otro FOX, que compró Caliente TV, tiene muchos derechos de futbol. Allí se fueron Orvañanos, Rafael Puente, Marco Cancino y varios comentaristas”, afirmó Juan Pablo Fernández.

Marco Cancino se ha convertido en una de las grandes figuras de TUDN junto a Andrés Vaca debido a que además de ser el presentador de programas deportivos como “Línea de 4” también es el encargado de narrar cuando juegan equipos como Toluca o Pumas.

De acuerdo con varios reportes, Marco Cancino podría dejar TUDN en los próximos días para irse a Fox, mismo camino que han tomado otros periodistas como los antes mencionados.

Según informen



Marco Cancino dejaría TUDN y estaría llegando a FOX en los próximos días.



😱😱 pic.twitter.com/njHoNDRIW5 — Guía Deportiva9 (@GuiaDeportiva9) August 26, 2025

¿Qué competencias de futbol tiene Fox, la empresa a donde se va Marco Cancino?

Fox en colaboración con Tubi se posicionó como una de las mejores aplicaciones de streaming en cuanto a contenido deportivo en México y ahora ya amplió su catálogo.

La Premier League, Champions League, Coppa Italia, Liga MX, Liga MX Femenil, Ligue 1 y Concachampions, son algunas de las competiciones de futbol que tiene la nueva plataforma de Fox.