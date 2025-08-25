El futbol femenil sigue creciendo a pasos agigantados y prueba de ello es que ahora FOX y Tubi han comprado los derechos para transmitir partidos de ligas europeas.

Con la creación de la Liga MX Femenil, el interés por el futbol femenil ha aumentado en México. Es por ello que FOX y Tubi han decidido aumentar su catálogo de contenidos.

Ahora los aficionados mexicanos también podrán ver la categoría del futbol de Italia, Francia e Inglaterra, países en los que existen equipos que han sido pioneros en el apoyo al deporte femenil.

FOX y Tubi anuncian cobertura histórica para los fans del futbol femenil

Este lunes 25 de agosto, FOX y Tubi compartieron un comunicado en el que anunciaron que no solo transmitirán partidos de la Liga MX Femenil, sino que también sumarán ligas europeas.

"Fox Corporation anuncia la transmisión en exclusiva de las ligas femeniles de futbol más importantes del Mundo a través de la plataforma gratuita Tubi", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Además de la transmisión de 10 equipos de la Liga MX Femenil, ahora Tubi ofrecerá 12 partidos semanales con las mejores competiciones europeas del futbol femenil.

Serie A Femminile, Coppa Italia Femminile, Barclays Women’s Super League de Inglaterra, Subway Women’s League Cup y Arkema Premiere Ligue de Francia son las ligas que formarán parte de su catálogo de transmisiones.

La empresa ha dejado claro que este solo es el inicio de un proyecto a largo plazo en el que se espera que puedan incorporar más disciplinas y competiciones del deporte femenil.

“Con esta propuesta sin precedentes, Tubi reafirma su liderazgo como La Casa del Futbol Femenil en México”, finaliza el texto.

FOX y Tubi anuncia nuevas ligas del futbol femenil

¿Tubi cobrará por transmisión de partidos de futbol femenil?

Aunque ha habido muchas preguntas sobre si Tubi cobrará por el uso de la plataforma, la empresa ha dado un mensaje que podría dejar tranquilos a los fans del futbol femenil.

FOX ha dejado claro que Tubi se mantendrá como una plataforma gratuita para transmitir los partidos de futbol femenil, incluídas las nuevas ligas europeas.

De esta forma, miles de aficionados podrán disfrutar del amplio catálogo que ofrece la plataforma.