El boxeador Saúl Canelo Álvarez celebró la imagen de México que dejó el Mundial 2026.

Durante una entrevista en The Ariel Helwani Show, Canelo destacó el impacto positivo que dejó nuestro país como sede de la Copa del Mundo, donde los extranjeros conocieron de cerca lo que es México.

“Es increíble que la gente hable de nosotros de manera diferente, porque antes solo escuchaban cosas malas en las noticias. Y si ves una película, ponen lugares muy malos como si todo México fuera así. La gente se da cuenta, ahora con la Copa del Mundo, cómo es México y México es genial.” Canelo Álvarez

Celebra Canelo Álvarez la imagen de México tras el Mundial 2026

Canelo Álvarez aseguró que México es uno de los mejores lugares para organizar eventos por su cultura, gastronomía y la gente.

Lo cual quedó demostrado luego del Mundial 2026, donde los aficionados mostraron calidez y buen ambiente con los visitantes de otros países.

Canelo estuvo muy activo durante el Mundial 2026 apoyando a México. El pugilista apareció en la inauguración y dio el trofeo al jugador más valioso.

Además de que apostó a favor de México en los partidos contra Sudáfrica y Corea del Sur.

Aunque Canelo reveló que no seguía mucho el fútbol y se declaró más seguidor del golf, sí confesó que vio el Mundial 2026.

Saúl Álvarez resaltó la atmósfera que hubo en el Estadio Banorte durante el México vs Inglaterra donde él estuvo presente.

Incluso, el boxeador mexicano reveló por qué el jugador inglés Harry Kane lo saludó .

Recordando que jugó con Kane en el Icons Series, celebrado en el Liberty National Golf Club de Nueva Jersey, en un torneo del Mundo vs Estados Unidos.

Además de hablar de México y el Mundial 2026, Canelo Álvarez confirmó que peleará el próximo 31 de octubre ante Christian Mbilli en Arabia Saudita.