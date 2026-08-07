La Federación Mexicana de Futbol (FMF) mostró su apoyo a Gianni Infantino en medio de la polémica que vive el mandatario de FIFA actualmente.

“La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa reside en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan. Por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el Presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando el fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro". Comunicado FMF

Mediante un comunicado en redes, emitido este jueves 6 de agosto, el máximo organismo del futbol mexicano se alineó al llamado de Infantino para seguir desarrollando el futbol en beneficio de todos su miembros.

Además de que puntualizó que no reconocerá procesos al margen de la institucionalidad de FIFA.

Gianni Infantino (FAZRY ISMAIL / EFE)

FMF respalda a Gianni Infantino en medio de la polémica

En su mensaje en favor de Gianni Infantino, la FMF respaldó el liderazgo del actual presidente de FIFA para impulsar el “desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional.”

Comunicado FMF de respaldo a Gianni Infantino (@FMF)

Con su postura, la FMF ha mostrado su apoyo a Infantino en contraposición a los cuestionamientos de la UEFA, Asia y la propia Concacaf.

Además de la FMF, la Confederación Africana de Fútbol también respaldó a Infantino en plena crisis que hay bajo su gestión.

Gianni Infantino ha estado en la controversia luego de que propusiera la FIFA Forward Enterprise, una entidad comercial para gestionar la Copa del Mundo.

El plan de Infantino contemplaba vender 20% de la filial a fondos privados.

Ante tal situación, algunas confederaciones lo acusaron de buscar “privatizar el futbol”.

Incluso, la UEFA amagó con abandonar FIFA, por lo que Gianni Infantino canceló el proyecto.

Además, la FIFA emitió una disculpa reconociendo que tuvo errores al lanzar su plan.