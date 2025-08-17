Toluca realizó una publicación que encendió las redes sociales, pero lo extraño es que no se sabe si es una burla para Chivas o Pumas.

Incluso, le salió al revés la broma a Toluca, pues los comenzaron a criticar por querer forzar rivalidades. Lo cierto es que ni Pumas ni Chivas ven a los Diablos como un Clásico.

Y eso que los Diablos es uno de los equipos más históricos en la Liga MX, tiene 11 títulos, por lo que se encuentra en tercer lugar en el historial.

A pesar de eso, hay otros clubes que son más populares, o que tienen más afición. El primero es el América, segundo Chivas, tercero Cruz Azul, Pumas cuarto, y de quinto está Tigres.

¿Se burlaron de Pumas o Chivas? La polémica publicación del Toluca que nadie está entendiendo

Este sábado 16 de agosto, Pumas y Toluca se enfrentan en el Nemesio Diez. Así que horas antes publicaron una imagen de Alexis Vega.

En esta foto, se le puede ver a Alexis Vega con un mensaje que dice: “Re hecho en Toluca”. Esta es una referencia a cuando el Chino Huerta mostró casi el mismo mensaje en un Pumas vs Chivas.

Es por eso que no se entiende si la provocación va para los Universitarios, lo más seguro, pero también le puede salpicar al Rebaño.

Que lindos, quieren ser cómo papá 😍 pic.twitter.com/ojXZHwVUrn — kNavismo1 (@KNavismo1) August 16, 2025

Se burlan de Toluca por querer buscar un Clásico a la fuerza

Recientemente, la afición del Toluca han recibido bastantes burlas en redes sociales. Los han acusado de buscar una rivalidad, pero a la fuerza.

Y es que han provocado al América, Pumas, Chivas, Cruz Azul, y hasta con los regios, pero nada más no caen los otros fans. Lo curioso es que Toluca, siendo tan histórico, no tiene un rival que pueda considerar un Clásico.

Hace años existía una y era contra los Toros Neza, pero razones obvias eso terminó hace mucho tiempo.