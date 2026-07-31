La postura de la FMF y su comisionado presidente, Mikel Arriola, ante la propuesta de Gianni Infantino de vender los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados, no se salvó de los memes.

Los memes que aparecieron en las redes sociales giran alrededor de la teoría de la “sumisión por dinero” que mostró la FMF al no respaldar el rechazo de la Concacaf a la propuesta de la FIFA para comercializar el Mundial.

La FMF publicó un comunicado diciendo que “analizarán” la propuesta de la FIFA, y Mikel Arriola declaró que la FMF está abierta a analizar todo.

Don Cangrejo y la postura de la FMF ante propuesta de la FIFA

El meme del Don Cangrejo con su icónica frase “¡Me gusta el dinero!”, representa a la FMF calculando cuánto dinero les va a tocar si apoya la propuesta de Infantino.





El meme de Don Cangrejo por la postura de la FMF ante plan de Infantino (especial)

Los memes acaban con Mikel Arriola y la FMF

El objetivo de los memes tras la postura ambigua de México ante la propuesta de comercializar el Mundial, promovida por Gianni Infantino, se centró en Mikel Arriola, alto directivo de la FMF.

En uno de los memes, aparece Mikel Arriola al lado de Infantino posando con una playera del Tri que lleva el nombre del presidente de la FIFA en la espalda.

Mikel Arriola en meme que destaca su respaldo a Infantino (especial)

La “traición” de la FMF a la Concacaf por el plan de Infantino

En otro meme destacado, aparece de nuevo Don Cangrejo, representando a la Concacaf, con cara de decepción y la leyenda “Gracias FMF, sabía que podía contar contigo”.

La "traición" de México a la Concacaf en meme (especial)

Otros memes por la postura de la FMF ante la propuesta de Infantino

Los memes sobre la postura de Mikel Arriola y la FMF sobre Infantino surgieron en buena cantidad, a continuación te compartimos una selección de los mejores.

México analiza la oferta de la FIFA

Todos contra Infantino, pero Mikel Arriola y la FMF piden tiempo para analizar la oferta de la FIFA de Infantino.

La FMF no quiere problemas con la FIFA

El mundo del futbol contra la propuesta de la FIFA, pero la FMF se tomará su tiempo para analizar el plan de Infantino.

México se toma su tiempo para analizar plan de la FIFA

Siempre hay formas de seguir en el juego, y Mikel Arriola y la FMF no quiere pelearse con la FIFA.