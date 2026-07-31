La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial para fijar su postura respecto al nuevo modelo financiero propuesto por la FIFA, iniciativa impulsada por su presidente, Gianni Infantino.

Dicha iniciativa busca incrementar los recursos del programa FIFA Forward, principal mecanismo de apoyo para el desarrollo del futbol en las asociaciones miembro.

FMF se pronuncia sobre el nuevo modelo financiero impulsado por Gianni Infantino. (@FMF)

¿Qué dijo la FMF sobre la propuesta de Gianni Infantino?

De acuerdo con el documento, la FMF fue notificada por la FIFA el pasado 28 de julio de 2026 sobre la propuesta que plantea modificar el esquema de financiamiento del programa, con el objetivo de aumentar los ingresos destinados al crecimiento del futbol en todo el mundo.

Sin embargo, el organismo rector del futbol mexicano dejó claro que, por el momento, no ha tomado una decisión sobre su participación en este nuevo modelo.

La FMF explicó que la FIFA abrirá una serie de mesas de trabajo para ampliar la información y proporcionar la documentación necesaria a las federaciones nacionales antes de que éstas definan su postura.

Federaciones deberán evaluar propuesta de Gianni Infantino

El programa FIFA Forward ha sido una de las principales herramientas de inversión de la FIFA para financiar proyectos de infraestructura, desarrollo de talento, capacitación y fortalecimiento institucional de las federaciones alrededor del mundo.

Aunque la propuesta de Gianni Infantino pretende incrementar los recursos disponibles para las asociaciones nacionales, todavía deberá ser evaluada por cada federación participante.