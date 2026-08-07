La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó un firme comunicado respaldando la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA “durante los últimos 10 años”.

El posicionamiento de la AFA se produce pocas horas después de que se diera marcha atrás con el polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), propuesto por el mismo Gianni Infantino.

La AFA respaldó a Gianni Infantino y su gestión al frente de la FIFA

La propuesta y posterior rechazo del FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino, ha provocado diversas reacciones, incluida la de la AFA que ratificó su confianza en la gestión.

Gianni Infantino (DARRYL DYCK / AP)

En su comunicado, la AFA, bajo la presidencia de Claudio Tapia, subrayó que bajo la conducción de Gianni Infantino se propició una “transformación profunda” dentro de la FIFA.

Así como una mayor apertura a todas las asociaciones y el estricto apego a la transparencia y a los procesos democráticos.

Afirmando formalmente que el camino adecuado es seguir trabajando bajo el liderazgo de Infantino para construir un fútbol cada vez más inclusivo, en sus propias palabras.

Así, la dirigencia argentina optó por priorizar la estabilidad y la gobernabilidad de la conducción actual, ante la actual crisis de credibilidad que sufre la FIFA y su presidente.

La AFA no niega el fracaso del “FIFA Forward Enterprise” de Gianni Infantino

La AFA habló del fallido FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino, valorando que se haya dado marcha atrás con la propuesta.

De acuerdo con la AFA, esta planteaba “más incertidumbres que certezas” y destacó la asunción de errores como un pilar indispensable para fortalecer las relaciones institucionales.

El proyecto FFE buscaba una privatización parcial que proponía vender participación en los derechos comerciales del Mundial y otras competencias.

Supuestamente, para allegar recursos y fortalecer a las federaciones nacionales, especialmente en las regiones del mundo donde el apoyo es más necesario.

Sin embargo, la propuesta generó un rechazo masivo liderado por la UEFA, sumado a la oposición explícita de la Concacaf, la Confederación Asiática y la Conmebol.

Ante la falta de consenso, la administración de la FIFA retiró la propuesta y pidió disculpas a las 211 asociaciones que conforman el orbe del futbol internacional.