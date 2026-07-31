Javier Alarcón y Raúl Orvañanos, comentaristas de televisión, cuestionaron a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por negarse a respaldar el rechazo unánime de la Concacaf contra el plan de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Ls FIFA de Infantino propone abrir la Copa del Mundo a inversores privados y el mundo del futbol, encabezado por la UEFA y la Concacaf ha rechazado el plan, postura que la FMF no respaldó provocando muchas críticas.

Raúl Orvañanos criticó de manera severa a la FMF (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

¿Qué dijeron Alarcón y Orvañanos sobre la postura de la FMF ante el plan de la FIFA?

Raúl Orvañanos, comentarista de televisión, calificó la postura de la FMF como “vergonzosa” e “increíble” por no respaldar a la Concacaf.

"Vergonzosa la posición de la FMF después que la Concacaf rechazó la privatización de la Copa del mundo que propone Infantino" Raúl Orvañanos, comentarista deportivo

Javier Alarcón lanzó dura crítica a la FMF (Captura de pantalla)

Por su parte, su colega Javier Alarcón, señaló que la FMF “juega a dos bandas” y cuestionó la falta de congruencia de los directivos mexicanos frente a los intereses comerciales de la FIFA.

“Lamentable y vergonzoso, pero muy predecible el pronunciamiento” Javier Alarcón, comentarista deportivo

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre la postura de la FMF ante el plan de la FIFA?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de Mikel Arriola, fijó postura sobre el nuevo modelo financiero impulsado por la FIFA y su presidente Gianni Infantino, que busca incrementar los ingresos generados en el Mundial.

Mediante un comunicado, la FMF informó que fue notificada el 28 de julio de 2026 sobre la propuesta, pero aclaró que aún no ha tomado una decisión respecto a su participación.

La FIFA abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y permitir que las federaciones evalúen el esquema de financiamiento.