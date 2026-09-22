David Faitelson acusó en el Senado que los dueños de la Liga MX engañaron a la afición tras prohibir el ascenso y descenso deportivo.

“Está claro que hay un dejo de injusticia en lo que ha sucedido en México con la abolición del ascenso y el descenso. Y (los dueños) lo van a llevar a un tema económico, que me parece un pretexto barato, pobre. También fuimos parte de una gran mentira, porque es evidente que cuando llegó el tema de la pandemia, donde había mucha emergencia, había mucho miedo, se aprovechó enseguida para decir vamos a acabar con el ascenso y el descenso momentáneo mientras recuperamos una condición económica estable. Fue una mentira flagrante. Nos mintieron en la cara...” David Faitelson

Durante su participación en el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, impulsado por el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, Faitelson cuestionó a dirigentes del futbol mexicano por el modelo actual de competencia que tiene la liga.

David Faitelson en el Senado de la República: "Los dueños de la Liga MX nos engañaron. Fuimos víctimas de una mentira" pic.twitter.com/4SK8djeymS — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 21, 2026

Faitelson critica en el Senado a dueños de Liga MX por acabar con el ascenso y descenso

Desde el Senado de la República, David Faitelson acusó que los dueños de la Liga MX engañaron a todos, incluidos empresarios de Liga de Expansión y dueños del Cancún FC, con la promesa de que regresaría el ascenso y descenso.

Faitelson recordó que la medida de suspender el ascenso fue momentánea para recuperar la estabilidad económica, aunque después se aprovecharon para cambiar el reglamento del futbol mexicano de forma permanente.

En su discurso ante diputados, senadores, analistas deportivos, entrenadores y futbolistas de Expansión, David Faitelson puntualizó que México no debe copiar el modelo de la MLS.

Resaltando que “el fútbol en el mundo se maneja con ascenso y descenso”, ya que es una “esencia del juego” que los equipos aspiren a lograr la máxima categoría.

David Faitelson (Mexsport)

Para David Faitelson, haber terminado con el ascenso y descenso en la Liga MX ha provocado que muchos equipos “se vivan en una zona de confort al no tener sanciones en caso de tener malos resultados.

El actual periodista de TUDN indicó que no se ha tomado en cuenta al aficionado en este tema , recordando cómo se llevaron la franquicia del club Morelia a Mazatlán.

Sin embargo, destacó que gracias a los aficionados, el futbol en México goza de gran relevancia, poniendo de ejemplo lo que se vivió en el Mundial 2026 cuando los seguidores abarrotaron el Estadio Banorte.