La derrota del América en la liguilla del Apertura 2025 ha generado una gran cantidad de burlas en redes sociales y distintos espacios deportivos, incluso el Chaco Giménez no desaprovechó la oportunidad de lanzarles un dardo en pleno programa.

El ahora analista de TV no dudó en mostrar su alegría luego de que el América quedó fuera de la liguilla tras perder 3-2 en el global ante los Rayados de Monterrey y hasta inventó un nuevo término para burlarse de ellos.

Antes de su retiro de las canchas, el Chaco vistió por muchos años la camiseta de Cruz Azul equipo que ha forjado una fuerte rivalidad con las Águilas por lo que no perdió la oportunidad de hacer más grande el fracaso azulcrema.

“La americanearon”: La brutal burla del Chaco Giménez al América en pleno programa

A pesar de que el América ganó 2-1 en la vuelta de los cuartos de final ante Rayados, en el global perdieron 3-2 por lo que quedó fuera de la liguilla del Apertura 2025 y las burlas no se hicieron esperar.

La eliminación del América ocupó gran parte del debate en los espacios deportivos incluido el programa de La Última Palabra donde el Chaco Giménez aprovechó para burlarse del que fuera su equipo archirrival en su carrera como futbolista.

“La americanearon, la americanearon ahora y la americanearon en la final pasada. La definición (del nuevo término) ahora es perder siempre", mencionó el analista de Fox Sports México que en el pasado jugó para las Águilas pero se identificó más con los colores de la Máquina.

"LA AMERICANEARON" 🤣#LUP | El nuevo término que el @chaco_81 trajo a la mesa.



"¿Me puedes decir qué significa? - Perder siempre"

Chaco Giménez tuvo un paso por el América como futbolista

Aunque el Chaco Giménez es más recordado por su paso con Cruz Azul y Pachuca en la Liga MX, el mediocampista argentino naturalizado mexicano también defendió los colores del América en su carrera.

De hecho primero vistió los colores del América antes de llegar a los otros dos clubes de los cuales es más recordado, fue durante la temporada 2005-2006, cuando el Chaco fue fichado por el América como uno de sus refuerzos estelares.

El mediocampista había destacado con Veracruz, sin embargo, con los azulcremas no pudo brillar y terminó llegando a los Tuzos para las temporadas 2006-2009 y después a la Máquina para convertirse en referente.