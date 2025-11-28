Cruz Azul vs Chivas protagonizan la única serie igualada en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, luego de terminar empatados sin goles en el partido de ida. Conoce a qué hora y dónde ver el partido en el que La Máquina lleva ligera ventaja.

Con el partido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX, Cruz Azul vs Chivas, cierra esta fase y se conocerán a los cuatro semifinalistas del Apertura 2025.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Cruz Azul vs Chivas: A qué hora ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Cruz Azul vs Chivas, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX?

Las señales del Canal 5, ViX y TUDN, transmitirán el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, Cruz Azul vs Chivas, el domingo 30 de noviembre.

¿Qué necesitan Cruz Azul y Chivas para avanzar a las semifinales de Liga MX?

Cruz Azul necesita mantener el marcador global empatado para avanzar a las semifinales de la Liga MX, dejando fuera a las Chivas.

Gracias a su mejor posición en la tabla general del torneo, Cruz Azul avanzaría sobre Chivas a la siguiente fase de la Liguilla.

Un triunfo por cualquier marcador clasificaría con mayor claridad a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX contra Chivas.

Cruz Azul avanza con empate global en el marcador

Cruz Azul avanza si gana el partido de vuelta vs Chivas

Chivas necesita ganar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, para eliminar a Cruz Azul y avanzar a la siguiente ronda.

Solo la victoria le sirve a Chivas sobre Cruz Azul, ya que el empate global en el marcador le da el pase a La Máquina a semifinales del Apertura 2025.

Chivas avanza ganando el partido de vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul



