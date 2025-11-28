Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental en el mes de diciembre, y aunque por ahora piensa en avanzar en la Liguilla de la Liga MX, lanzó un jersey de lujo edición especial para ese torneo; te compartimos cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta.

Los jerseys de Cruz Azul suelen rozar la elegancia por sus colores y el diseño que no tiene grandes cambios en cada nueva camiseta, y la que estrenarán en la Copa Intercontinental está de lujo.

¿Cuánto cuesta el jersey de lujo edición especial de Cruz Azul por la Copa Intercontinental?

Según el sitio oficial de la marca deportiva que viste a Cruz Azul, el jersey de lujo edición especial de La Máquina para la Copa Intercontinental, cuesta 1,849 pesos cada una.

Se trata de una edición limitada de jerseys, pues solo se produjeron 1200 piezas, lo que la convierte en un artículo exclusivo para los aficionados del Cruz Azul.

¿Dónde comprar el jersey de lujo de Cruz Azul por la Copa Intercontinental?

El jersey de lujo que utilizará el Cruz Azul en la Copa Intercontinental, puede comprarse en las tiendas en línea de la marca que viste a La Máquina y la del equipo cementero.

Además, estará disponible en la tienda física que se encuentra en las instalaciones de Cruz Azul, en La Noria, dentro de la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

¿Cuándo estrenará el jersey de lujo edición especial Cruz Azul?

Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental en el mes de diciembre, cita en la que estrenará su nuevo jersey de lujo edición especial.

Será el miércoles 10 de diciembre cuando Cruz Azul estrene el jersey de lujo, edición especial en su debut en la Copa Intercontinental.

¿Contra quién estrenará Cruz Azul su jersey de lujo edición especial?

Cruz Azul enfrentará el jersey edición especial en el inicio de su participación en la Copa Intercontinental al equipo se ganador de la Copa Libertadores 2025, el miércoles 10 de diciembre en Qatar.

El rival de Cruz Azul en la Copa Intercontiental será el ganador de la Final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras o Flamengo, equipos brasileños que se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Perú.