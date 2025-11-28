Cruz Azul vs Chivas protagonizan la serie más pareja en la Liguilla del Apertura 2025, luego de terminar empatados en el partido de ida de cuartos de final. Conoce qué necesitan La Máquina y el Rebaño para avanzar a las semifinales de la Liga MX.

Con el partido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX, Cruz Azul vs Chivas, cierra esta fase y se conocerán a los cuatro semifinalistas del Apertura 2025.

¿Cómo quedaron Chivas vs Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Chivas no pudo sacar ventaja de su calidad de local en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX sobre Cruz Azul.

En un partido cerrado, Cruz Azul sacó el empate sin goles en la cancha de Chivas para dejar la serie abierta para definirse en el partido de vuelta en la Ciudad de México.

Cruz Azul sigue siendo ligero favorito para avanzar a las semifinales de la Liga MX, pero Chivas no puede ser descartado en el partido de vuelta.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales de Liga MX?

Cruz Azul necesita mantener el marcador global empatado para avanzar a las semifinales de la Liga MX, dejando fuera a las Chivas.

Gracias a su mejor posición en la tabla general del torneo, Cruz Azul avanzaría sobre Chivas a la siguiente fase de la Liguilla.

Obviamente, un triunfo por cualquier marcador clasificaría con mayor claridad a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX contra Chivas.

Cruz Azul avanza con empate global en el marcador

Cruz Azul avanza si gana el partido de vuelta vs Chivas

¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales de Liga MX?

Chivas necesita ganar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, para eliminar a Cruz Azul y avanzar a la siguiente ronda.

Solo la victoria le sirve a Chivas sobre Cruz Azul, ya que el empate global en el marcador le da el pase a La Máquina a semifinales del Apertura 2025.

Chivas avanza ganando el partido de vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul

¿Cuándo juegan Cruz Azul vs Chivas en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX?

Cruz Azul recibe a Chivas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, el domingo 30 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario.