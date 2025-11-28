Cruz Azul vs Chivas buscan el pase a la siguiente ronda en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará el domingo 30 de noviembre en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul vs Chivas cierran la fase de cuartos de final de la Liga MX, por lo que ya se conocerán a los cuatro semifinalistas del Apertura 2025.

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

Chivas llega en desventaja al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX contra Cruz Azul, por lo que el pronóstico es que La Máquina avance por su mejor posición en el torneo, luego de empatar 2-2 en CU.

Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

Cruz Azul buscará el pase a cuartos de final de la Liga MX con esta posible alineación, en el partido de vuelta ante Chivas.

Portero

Andrés Gudiño

Defensas

Jorge Sánchez

Marcelo Piovi

Willer Ditta

Jesús Orozco

Rodolfo Rotondi

Mediocampistas

Erik Lira

Charly Rodríguez

José Paradela

Mateusz Bogusz

Delantero

Gabriel Fernández

Chivas saldrá por el pase a semifinales de la Liga MX con esta posible alineación, en los cuartos de final ante Cruz Azul.

Portero

José Rangel

Defensas

Bryan González

José Castillo

Luis Romo

Daniel Aguirre

Mediocampistas

Omar Govea

Fernando Gonzáñez

Efraín Álvarez

Richard Ledezma

Delanteros

Roberto Alvarado

Armando González

Cruz Azul vs Chivas: A qué hora y dónde ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Cruz Azul vs Chivas, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Las señales del Canal 5, ViX y TUDN, transmitirán el partido Cruz Azul vs Chivas, el domingo 30 de noviembre.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

¿Qué necesitan Cruz Azul y Chivas para avanzar a las semifinales de Liga MX?

Cruz Azul necesita mantener el marcador global empatado para avanzar a las semifinales de la Liga MX, dejando fuera a las Chivas.

Gracias a su mejor posición en la tabla general del torneo, Cruz Azul avanzaría sobre Chivas a la siguiente fase de la Liguilla.

Chivas necesita ganar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, para eliminar a Cruz Azul y avanzar a la siguiente ronda.