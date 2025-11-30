Con un gol de último minuto, Rayados de Monterrey venció al América para instalarse en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, ya salió a la luz una jugada que demuestra que el gol de los regios no debió contar.

El gol de Rayados que le dio el pase a las semifinales generó controversia por cómo se dio e incluso en redes sociales ya hay polémica, pues existió una falta previa a la anotación al jugador del América, Sebastián Cáceres.

Sin embargo, ya se reveló que el gol de Rayados que le dio el pase a las semifinales generó controversia por cómo se dio e incluso en redes sociales ya hay polémica, pues existió una falta previa a la anotación.

Sale a la luz la prueba definitiva de que el gol de Rayados vs América no debió contar

El arbitraje mexicano ha quedado mucho a deber desde que empezó la fase final del Apertura 2025 con jugadas claras que ni siquiera son marcadas o mucho peor revisadas por el VAR y en el juego entre Rayados y América no fue la excepción.

América estaba a escasos minutos de conseguir su pase a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, pero un gol de último minuto de Rayados apagó las luces del Estadio Ciudad de los Deportes y cualquiera que pensara que los azulcremas ya estaban en la siguiente ronda.

No obstante, tras finalizar el partido, ya se reveló que el gol de los regiomontanos no debió contar, pues previo a la anotación existió una falta en contra del defensa americanista, Sebastián Cáceres, y en la que una vez más el VAR no se hizo presente.

Es evidente hay una grave y preocupante crisis en el arbitraje de la Liga MX



El gol de Rayados precdería de una falta a Cáceres, pero el VAR, una vez más, brilló por su ausencia



Y de paso estos trabajos echan abajo la anquilosada narrativa de que ayudan a las Águilas pic.twitter.com/HH7tPKTxql — Quinto Partido (@quintopartidoof) November 30, 2025

Dicha revelación deja en duda la narrativa de que el arbitraje siempre ayuda a las Águilas, pues es más de una ocasión en el Apertura 2025 de la Liga MX los han perjudicado, es más, en el partido de ida de los cuartos de final no marcaron dos tarjetas rojas en contra de los de La Pandilla.

¿Qué sigue para el América tras la eliminación del Apertura 2025?

América quedó fuera del Apertura 2025 de la Liga MX con una actuación para el olvido, pues prácticamente todo el torneo fue irregular para los de Coapa.

Ahora el América deberá reflexionar sobre su plantilla y el cuerpo técnico actual para saber si quieren continuar con los mismos jugadores y el mismo DT o quieren tener nuevos aires que los regresen a la gloria el próximo torneo.