Apenas arrancó la temporada en Europa, específicamente en Alemania, y Harry Kane ya tiene números como si estuviéramos en abril. Veamos el porqué es el mejor delantero del momento.

Bueno, desde hace años, Harry Kane se mantiene en la elite y es uno de los mejores 9 del mundo. Pero parece que este es su año, pues ya se quitó esa maldición que lo acompañaba por años.

Recordemos que después de 14 años de carrera, el inglés logró conseguir su primer trofeo. Lo hizo con el Bayern Munich ganando la Bundesliga.

Ahora, en su tercera temporada con los Bávaros quiere conseguir más que la Liga y su racha goleadora lo puede acercar.

La brutal estadística que demuestra que Harry Kane es el mejor delantero del momento

Este sábado 20 de septiembre, Bayern Munich jugó contra el Hoffenheim en la Jornada 4 de la Bundesliga. Sin duda, los reflectores se los llevó Harry Kane ya que anotó un hat-trick en la goleada de 4 a 1 de su equipo.

Esto no es nada, el buen arranque del Bayern Munich tiene que ver con el gran momento de Harry Kane. El inglés tiene ya tiene 13 goles en 7 partidos (Copa, Liga, Supercopa, Champions), además de 3 asistencias.

En total tiene 2 tripletes y 3 dobletes. Esto quiere decir que promedia 1.8 goles por partido, si continúa con este mismo número, podría llegar a anotar más de 60 goles. Aunque parece muy complicado.

El increíble inicio de temporada del Bayern Munich de la mano de Kane

Como vimos, que Harry Kane tenga esos números, se debe también al gran momento que pasa todo el equipo del Bayern Munich.

En la Bundesliga, el Bayern Munich va con paso perfecto, 4 victorias en 4 partidos; ganó la Supercopa, ganó su primer partido de la Pokal y en su inicio en Champions, le ganó de gran manera al Chelsea.

El equipo de Vincent Kompany va tomando forma.