El boxeo le daría una nueva oportunidad en el ring a Julio César Chávez Jr., quien tras su problemas legales tiene todo listo para volver al ring.

Fue el legendario Julio César Chávez, padre de Julio César Chávez Jr., quien adelantó la posibilidad de que su heredero vuelva muy pronto al ring, pese a no superar por completo sus problemas legales.

Julio César Chávez Jr. tiene todo listo para volver al ring

El legendario excampeón del boxeo, Julio César Chávez, anunció el regreso de sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez al ring, al que volverían en la misma fecha y sede.

Y el respaldo a sus hijos, Julio César Chávez dejó abierta la porsibildad de también volver al ring, aunque en su caso, lo haría en una pelea de exhibición.

¿Cuándo volvería Julio César Chávez Jr. al ring tras sus problemas legales?

La fecha tentativa para que Julio César Chávez Jr. vuelva al ring, tras sus problemas legales, es el 13 de diciembre de 2025 en San Luis Potosí, adelanto Julio César Chávez.

Según lo declarado por Julio César Chávez, su hijo del mismo nombre, volvería al ring después de peleó el 26 de junio pasado contra Jake Paul, duelo que perdió y precedió el estallido de sus problemas legales.

Julio César Chávez Jr. tiene récord de 54 victorias, 34 por la vía del nocaut; mientras que ha perdido siete peleas.

En cuanto a Omar Chávez, el menor de los hijos boxeadores de Julio César Chávez, reaparecería en el ring luego de la derrota dufrida el 25 de enero ante Misael Rodríguez.

¿Cómo van los problemas legales de Julio César Chávez Jr?

Julio César Chávez aseguró que sus dos hijos se encuentran en buen estado físico y preparados para retomar su carrera en el boxeo, por lo que pidió no entrar en detalles acerca de los problemas legales de Chávez Jr.

“Todo está bien, no le echen más leña al fuego”, atajó Julió César Chávez ante las preguntas de los reporteros.

Lo cierto es que, el anuncio del regreso de Julio César Chávez Jr. al ring, llega ocurre semanas después de que el boxeador obtuviera la libertad condicional tras ser vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El domingo 24 de agosto, Julio César Chávez Jr. abandonó una cárcel federal en Sonora, a la que ingresó luego de ser deportado de Estados Unidos.

Un juez de la ciudad de Hermosillo, vinculó a proceso al boxeador y acordó que enfrente su juicio en libertad condicional.