Álvaro Carreras, futbolista del Real Madrid, se manifestó en redes sociales respecto a los rumores por un presunto incidente con uno de sus compañeros del equipo blanco, así como a supuesta falta de compromiso.

Álvaro Carreras fue claro al informar sobre el altercado con uno de sus compañeros, que, de acuerdo con el medio Radio Cope, fue con Antonio Rüdiger, pues el jugador español señaló que se trató de un asunto sin relevancia alguna y ya se solucionó.

“Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena”. Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid.

Álvaro Carreras desmiente rumores sobre su falta de compromiso con el Real Madrid

Álvaro Carreras también aclaró otro de los rumores que incluso lo ponen fuera del Real Madrid, ya que en los últimos días se hablaba de una falta de compromiso por parte del futbolista con la institución blanca.

En la misma historia de Instagram, Álvaro Carreras dijo que está comprometido con el Real Madrid y ha luchado para seguir dando lo mejor de él en cada partido que disputa con los merengues.

“En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví siempre he trabajado con la misma profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa”. Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid.

Álvaro Carreras revela altercado con compañero en el Real Madrid. (captura)

¿Cuándo vuelve a jugar Álvaro Carreras con el Real Madrid?

Álvaro Carreras tendrá un partido complicado este fin de semana cuando el Real Madrid enfrente al FC Barcelona en una nueva edición del Clásico Español.

Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras el próximo 10 de mayo de 2026 en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.