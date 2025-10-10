México tiene una cita con la historia: enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y la estadística arroja un dato que ilusiona a los tricolores, pues ya saben lo que es ganarle a la Albiceleste, lo hicieron en 1999 con Rafael Márquez como capitán.

Argentina no siempre ha sido el verdugo de México en el futbol y para muestra el vibrante capítulo de gloria que protagonizó el tricolor durante el Mundial Sub 20 de 1999.

En aquel entonces la Selección Mexicana tenía a Rafael Márquez como capitán y bajo su liderazgo, golearon a Argentina en una remontada vibrante que se escribió en menos de 45 minutos.

Este sábado 11 de octubre, el Tri buscará emular a aquella selección: eliminar a Argentina y encaminarse a un campeonato histórico.

El día que México eliminó a Argentina del Mundial Sub 20

México eliminó, con goleada incluida, a Argentina en un Mundial Sub 20. Ocurrió un 15 de abril de 1999 cuando se encontraron en la ronda de octavos de final y la Albiceleste se presentaba como vigente campeón, por lo que sobra decir quien era el favorito.

Luciano Galletti marcó por Argentina en la primera mitad y la Selección Mexicana estaba obligada a despertar en los segundos 45 minutos. Así lo hizo.

Con goles de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Luis Ignacio González, México le dio la vuelta al marcador: goleó por 4-1 a Argentina y tomó el boleto a cuartos de final.

Lamentablemente, para las aspiraciones de México, en cuartos de final cayeron ante Japón y así terminó su camino en el Mundial Sub 20 de 1999.

¿Cuándo será el México vs Argentina del Mundial Sub 20?

Más de 25 años después, México tendrá la oportunidad de emular a la generación de 1999 y eliminar a Argentina en un Mundial Sub 20. La cita será este sábado 11 de octubre.

El México vs Argentina se disputará mañana en punto de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.